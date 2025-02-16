Зеленский оценил шансы Украины на успех после разговора с Трампом

По словам главы государства Владимира Зеленского, Украина уже приступила к работе с командой американского лидера Дональда Трампа. Он подчеркнул, что "успех возможен".

Зеленский рассчитывает на прогресс в вопросе завершения войны

Мы приступили к работе с командой президента Трампа и уже чувствуем, что успех возможен. Именно на Америку сейчас в мире смотрят как на силу, способную не только остановить войну, но и помочь обеспечить надежность мира после войны. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, у него был действительно хороший телефонный разговор с Дональдом Трампом накануне Мюнхенской конференции.

Кроме того, Зеленский напомнил о содержательной встрече с вице-президентом Венсом и госсекретарем Рубио.

Вскоре в Украину прибудет спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и РФ — Кит Келлог. Он будет внимательно изучать ситуацию и искать пути для сильных и действительно миротворческих решений президента США.

Наши команды очень подробно, внимательно работают над специальным соглашением между нашими странами, которое обязательно укрепит Америку и Украину. Мы стремимся к тому, чтобы это стало успехом именно так, как мы договаривались. Поделиться

Кроме того, глава государства заявил о "хороших встречах" с сенаторами США и членами Палаты представителей.