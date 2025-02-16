Зеленский оценил шансы Украины на успех после разговора с Трампом

По словам главы государства Владимира Зеленского, Украина уже приступила к работе с командой американского лидера Дональда Трампа. Он подчеркнул, что "успех возможен".
Главные тезисы
- Прибытие в Киев спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и РФ является важным шагом для поиска путей завершения войны.
- Украинский лидер заявил о "хороших встречах" с сенаторами США и членами Палаты представителей.
Зеленский рассчитывает на прогресс в вопросе завершения войны
По словам главы государства, у него был действительно хороший телефонный разговор с Дональдом Трампом накануне Мюнхенской конференции.
Кроме того, Зеленский напомнил о содержательной встрече с вице-президентом Венсом и госсекретарем Рубио.
Вскоре в Украину прибудет спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и РФ — Кит Келлог. Он будет внимательно изучать ситуацию и искать пути для сильных и действительно миротворческих решений президента США.
Кроме того, глава государства заявил о "хороших встречах" с сенаторами США и членами Палаты представителей.
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