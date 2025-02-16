Дуже серйозно. Макрон екстрено скликає лідерів Європи

Французький лідер Еммануель Макрон терміново скликає європейських лідерів на терміновий саміт у Парижі, оскільки стурбований діями президента США Дональда Трампа. Про це повідомив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.
Головні тези:
- Європейські лідери обговорять серйозні проблеми та шукатимуть вихід із складної ситуації.
- Переговори відбудуться 17 лютого, проте не відомо, чи прилетять на них очільники всіх країн ЄС.
Макрон хоче обговорити дії Трампа
За словами глави МЗС Польщі, європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, які наразі активно створює очільник Білого дому Дональд Трамп.
Як зазначив польський дипломат, підхід президента США до справ "росіяни називають "разведка боем".
Згідно з даними анонімних джерел, зустріч європейських лідерів відбудеться 17 лютого.
Поки невідомо, чи прилетять на переговори всі лідери ЄС, чи тільки невелика група країн, а також чи будуть запрошені інші європейські лідери, до прикладу, прем'єр Британії Кір Стармер.
За словами Радослава Сікорського, на запрошення Макрона на зустріч вирушить прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
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