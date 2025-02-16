Дуже серйозно. Макрон екстрено скликає лідерів Європи

Французький лідер Еммануель Макрон терміново скликає європейських лідерів на терміновий саміт у Парижі, оскільки стурбований діями президента США Дональда Трампа. Про це повідомив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.

Макрон хоче обговорити дії Трампа

За словами глави МЗС Польщі, європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, які наразі активно створює очільник Білого дому Дональд Трамп.

Я дуже радий, що президент Макрон скликав наших лідерів до Парижа. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Як зазначив польський дипломат, підхід президента США до справ "росіяни називають "разведка боем".

Ви тиснете і дивитеся, що відбувається, а потім міняєте позицію. ... І ми повинні відповісти, — наголосив Сікорський. Поширити

Згідно з даними анонімних джерел, зустріч європейських лідерів відбудеться 17 лютого.

Поки невідомо, чи прилетять на переговори всі лідери ЄС, чи тільки невелика група країн, а також чи будуть запрошені інші європейські лідери, до прикладу, прем'єр Британії Кір Стармер.

За словами Радослава Сікорського, на запрошення Макрона на зустріч вирушить прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.