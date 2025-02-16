Очень серьезно. Макрон экстренно созывает лидеров Европы
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Очень серьезно. Макрон экстренно созывает лидеров Европы

Макрон
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Источник:  Politico

Французский лидер Эммануэль Макрон срочно созывает европейских лидеров на срочный саммит в Париже, поскольку взволнован действиями президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.

Главные тезисы

  • Европейские лидеры обсудят серьезные проблемы и будут искать выход из сложной ситуации.
  • Переговоры состоятся 17 февраля, однако неизвестно, прилетят ли на них главы всех стран ЕС.

Макрон хочет обсудить действия Трампа

По словам главы МИД Польши, европейские лидеры "очень серьезно" обсудят проблемы, которые сейчас активно создает глава Белого дома Дональд Трамп.

Я очень рад, что президент Макрон созвал наших лидеров в Париж.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Как отметил польский дипломат, подход президента США к делам "россияне называют разведкой боем".

Вы давите и смотрите, что происходит, а затем меняете позицию. …И мы должны ответить, — подчеркнул Сикорский.

Согласно данным анонимных источников, встреча европейских лидеров состоится 17 февраля.

Пока неизвестно, прилетят ли на переговоры все лидеры ЕС или только небольшая группа стран, а также будут ли приглашены другие европейские лидеры, к примеру, премьер Британии Кир Стармер.

По словам Радослава Сикорского, по приглашению Макрона на встречу отправится премьер-министр Польши Дональд Туск.

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