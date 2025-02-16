Трамп хочет предложить Лукашенко тайное соглашение

Согласно данным журналистов, американский лидер Дональд Трамп планирует предложить беларускому диктатору Александру Лукашенко "соглашение" по ослаблению санкций в обмен на массовое освобождение политзаключенных.

Трамп хочет повлиять на ситуацию в Беларуси

Как утверждают инсайдеры издания, 12 февраля в Минск приезжал высокопоставленный американский дипломат.

Он провел встречи с нелегитимным президентом РБ и главой беларуского КГБ. Что важно понимать, это было первым подобным взаимодействием за последние 5 лет.

Согласно имеющимся данным, визит совершили заместитель помощника госсекретаря Кристофер Смит и еще два американских чиновника.

После встреч они отправились в пограничную с Литвой деревню, где забрали освобожденных из тюрьмы американца и двух беларусов-политзаключенных, после чего уехали в Вильнюс. Смит назвал освобождение трех политзаключенных "большой победой и шагом в рамках повестки дня президента Трампа по принципу "мир благодаря силе". Поделиться

По словам самого Смита, команда Дональда Трампа размышляет над "большой договоренностью", в рамках которой Лукашенко согласился бы на массовое освобождение политзаключенных, включая наиболее известных.