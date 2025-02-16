Трамп хочет предложить Лукашенко тайное соглашение
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Трамп хочет предложить Лукашенко тайное соглашение

Трамп
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Источник:  The New York Times

Согласно данным журналистов, американский лидер Дональд Трамп планирует предложить беларускому диктатору Александру Лукашенко "соглашение" по ослаблению санкций в обмен на массовое освобождение политзаключенных.

Главные тезисы

  • Трамп хочет повлиять на ситуацию в Беларуси с помощью соглашения с Лукашенко.
  • Представитель американского дипломатического корпуса провел встречи с Лукашенко и представителями беларуссого КГБ.

Трамп хочет повлиять на ситуацию в Беларуси

Как утверждают инсайдеры издания, 12 февраля в Минск приезжал высокопоставленный американский дипломат.

Он провел встречи с нелегитимным президентом РБ и главой беларуского КГБ. Что важно понимать, это было первым подобным взаимодействием за последние 5 лет.

Согласно имеющимся данным, визит совершили заместитель помощника госсекретаря Кристофер Смит и еще два американских чиновника.

После встреч они отправились в пограничную с Литвой деревню, где забрали освобожденных из тюрьмы американца и двух беларусов-политзаключенных, после чего уехали в Вильнюс. Смит назвал освобождение трех политзаключенных "большой победой и шагом в рамках повестки дня президента Трампа по принципу "мир благодаря силе".

По словам самого Смита, команда Дональда Трампа размышляет над "большой договоренностью", в рамках которой Лукашенко согласился бы на массовое освобождение политзаключенных, включая наиболее известных.

После этого Белый дом ослабил бы санкции против банковской сферы Беларуси. Об этих деталях на анонимных условиях рассказали двое собравшихся на встрече.

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