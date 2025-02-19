Спецпредставитель США Келлог прибыл в Киев — видео
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Спецпредставитель США Келлог прибыл в Киев — видео

Келлог
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Источник:  Суспільне

Утром 19 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и РФ Кит Келлог прибыл в столицу Украины. Это его первый официальный визит в Киев в должности.

Главные тезисы

  • Келлог подтвердил готовность США проводить потенциальные переговоры и оказывать необходимую поддержку Украине.
  • По его словам, очень важно выслушать Украину и осознать ее позицию.

Келлог уже в Киеве — что известно

Журналисты сняли прибытие американского посланника на Киевский железнодорожный вокзал.

Стоит отметить, что на вокзале Кита Келлога встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Комментируя свой визит в Киев, представитель Дональда Трамп заявил, что "это шанс провести хорошие потенциальные переговоры".

Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии — слушать. Потом я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом. Чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем.

Кот Келлог

Кот Келлог

Спецпредставитель США по Украине и РФ

Кроме того, он в очередной раз повторил слова Дональда Трампа о том, что якобы "война не началась бы, будь он тогда президентом".

Он понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось, — заверил Келлог.

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