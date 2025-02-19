Спецпредставитель США Келлог прибыл в Киев — видео

Утром 19 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и РФ Кит Келлог прибыл в столицу Украины. Это его первый официальный визит в Киев в должности.

Келлог уже в Киеве — что известно

Журналисты сняли прибытие американского посланника на Киевский железнодорожный вокзал.

Стоит отметить, что на вокзале Кита Келлога встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Комментируя свой визит в Киев, представитель Дональда Трамп заявил, что "это шанс провести хорошие потенциальные переговоры".

Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии — слушать. Потом я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом. Чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем. Кот Келлог Спецпредставитель США по Украине и РФ

Кроме того, он в очередной раз повторил слова Дональда Трампа о том, что якобы "война не началась бы, будь он тогда президентом".