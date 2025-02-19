Спецпредставитель США Келлог прибыл в Киев — видео

Утром 19 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и РФ Кит Келлог прибыл в столицу Украины. Это его первый официальный визит в Киев в должности.
Главные тезисы
- Келлог подтвердил готовность США проводить потенциальные переговоры и оказывать необходимую поддержку Украине.
- По его словам, очень важно выслушать Украину и осознать ее позицию.
Келлог уже в Киеве — что известно
Журналисты сняли прибытие американского посланника на Киевский железнодорожный вокзал.
Стоит отметить, что на вокзале Кита Келлога встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.
Комментируя свой визит в Киев, представитель Дональда Трамп заявил, что "это шанс провести хорошие потенциальные переговоры".
Кроме того, он в очередной раз повторил слова Дональда Трампа о том, что якобы "война не началась бы, будь он тогда президентом".
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