Отсутствие Украины на переговорах в Саудовской Аравии — Трамп отреагировал

Американский лидер Дональд Трамп впервые решил прокомментировать возможное разочарование Украины из-за отсутствия на переговорах между американской и российской делегациями в Саудовской Аравии. По словам президента США, это, мол, он разочарован из-за долгой продолжительности войны.

Трамп не объяснил, почему Украины не было на переговорах

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, что он думает о том, что Украина, которая воюет против России уже три года, может чувствовать себя преданной или разочарованной из-за того, что нет места на переговорах.

Это я разочарован, что война идет уже три года. Этого бы не произошло, будь я президентом. Они разочарованы, что не получили места за столом, но у них было три года. Дональд Трамп Президент США

Американский лидер цинично начал утверждать, что "это можно было решить очень легко" и "даже посредственный переговорщик мог это решить".

По убеждению Трампа, у него есть силы, чтобы "положить конец этой войне”. Более того, глава Белого дома добавил, что сейчас дела идут хорошо.