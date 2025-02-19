Отсутствие Украины на переговорах в Саудовской Аравии — Трамп отреагировал

Американский лидер Дональд Трамп впервые решил прокомментировать возможное разочарование Украины из-за отсутствия на переговорах между американской и российской делегациями в Саудовской Аравии. По словам президента США, это, мол, он разочарован из-за долгой продолжительности войны.
Главные тезисы
- Президент США считает, что завершение войны - это очень просто, однако до сих пор не смог этого сделать.
- По словам Трампа, сейчас дела в этом вопросе идут хорошо.
Трамп не объяснил, почему Украины не было на переговорах
Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, что он думает о том, что Украина, которая воюет против России уже три года, может чувствовать себя преданной или разочарованной из-за того, что нет места на переговорах.
Американский лидер цинично начал утверждать, что "это можно было решить очень легко" и "даже посредственный переговорщик мог это решить".
По убеждению Трампа, у него есть силы, чтобы "положить конец этой войне”. Более того, глава Белого дома добавил, что сейчас дела идут хорошо.
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