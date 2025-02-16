Президент Финляндии указал на красные линии относительно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Президент Финляндии указал на красные линии относительно Украины

Стубб
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По словам главы Финляндии Александра Стубба, в рамках мирных переговоров по Украине есть красные линии, на которых должны настаивать лидеры Европы. С таким заявлением он выступил в ходе публичной дискуссии с коллегами.

Главные тезисы

  • Президент Финляндии подчеркнул важность поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
  • Александр Стубб указал на красные линии, касательно которых не должно быть никакой дискуссии.

Стубб обратился к европейским лидерам

По словам политика, ни в коем случае нельзя вычеркивать перспективы вступления Украины в НАТО. Он развил эту идею на финском примере.

Президент Финляндии объяснил, почему в заявлениях о поддержке Украины речь идет о трех столбах, которые нуждаются в абсолютной гарантии — это независимость, суверенитет и территориальная целостность.

Во второй мировой войне Финляндия сохранила суверенитет, но потеряла (на некоторое время — ред.) суверенитет выбора внешнеполитических союзов, в которые мы можем вступать, и потеряла 10% территории.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Финляндии

Политик обратил внимание на то, что есть две красные линии, по которым не может быть никакой дискуссии — это членство Украины в ЕС и НАТО.

Он также напомнил о том, что Киев уже проводит вступительные переговоры, и украинцы хотят стать европейцами, а не россиянами.

И на каком-то этапе Украина будет в НАТО, прогнозирует Александр Стубб.

По его словам, сейчас быстрое вступление в Альянс не представляется возможным, однако со временем это должно измениться.

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