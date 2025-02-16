Президент Фінляндії вказав на червоні лінії щодо України

За словами очільника Фінляндії Александра Стубба, у межах мирних переговорів щодо України є червоні лінії, на яких мають наполягати лідери Європи. З такою заявою він виступив під час публічної дискусії з колегами.
Головні тези:
- Президент Фінляндії підкреслив важливість підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
- Александр Стубб вказав на червоні лінії, щодо яких не повинно бути жодної дискусії.
Стубб звернувся до європейських лідерів
За словами політика, у жодному разі не можна викреслювати перспективи вступу України в НАТО. Він розвинув цю ідею на фінському прикладі.
Президент Фінляндії пояснив, чому у заявах про підтримку України йдеться про три стовпи, які потребують абсолютної гарантії — це незалежність, суверенітет і територіальна цілісність.
Політик звернув увагу на те, що є дві червоні лінії, щодо яких не може бути жодної дискусії — це членство України в ЄС і НАТО.
Він також нагадав про те, що Київ уже проводить вступні переговори, і українці хочуть стати європейцями, а не росіянами.
За його словами, зараз швидкий вступ до Альянсу не видається можливим, однак з часом це має змінитися.
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