Президент Фінляндії вказав на червоні лінії щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Президент Фінляндії вказав на червоні лінії щодо України

Стубб
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За словами очільника Фінляндії Александра Стубба, у межах мирних переговорів щодо України є червоні лінії, на яких мають наполягати лідери Європи. З такою заявою він виступив під час публічної дискусії з колегами.

Головні тези:

  • Президент Фінляндії підкреслив важливість підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
  • Александр Стубб вказав на червоні лінії, щодо яких не повинно бути жодної дискусії.

Стубб звернувся до європейських лідерів

За словами політика, у жодному разі не можна викреслювати перспективи вступу України в НАТО. Він розвинув цю ідею на фінському прикладі.

Президент Фінляндії пояснив, чому у заявах про підтримку України йдеться про три стовпи, які потребують абсолютної гарантії — це незалежність, суверенітет і територіальна цілісність.

У другій світовій війні Фінляндія зберегла суверенітет, але втратила (на деякий час — ред.) суверенітет щодо вибору зовнішньополітичних союзів, у які ми можемо вступати, і втратила 10% території.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Фінляндії

Політик звернув увагу на те, що є дві червоні лінії, щодо яких не може бути жодної дискусії — це членство України в ЄС і НАТО.

Він також нагадав про те, що Київ уже проводить вступні переговори, і українці хочуть стати європейцями, а не росіянами.

І на якомусь етапі Україна буде в НАТО, — прогнозує Александр Стубб.

За його словами, зараз швидкий вступ до Альянсу не видається можливим, однак з часом це має змінитися.

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