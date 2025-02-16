Президент Фінляндії вказав на червоні лінії щодо України

За словами очільника Фінляндії Александра Стубба, у межах мирних переговорів щодо України є червоні лінії, на яких мають наполягати лідери Європи. З такою заявою він виступив під час публічної дискусії з колегами.

Стубб звернувся до європейських лідерів

За словами політика, у жодному разі не можна викреслювати перспективи вступу України в НАТО. Він розвинув цю ідею на фінському прикладі.

Президент Фінляндії пояснив, чому у заявах про підтримку України йдеться про три стовпи, які потребують абсолютної гарантії — це незалежність, суверенітет і територіальна цілісність.

У другій світовій війні Фінляндія зберегла суверенітет, але втратила (на деякий час — ред.) суверенітет щодо вибору зовнішньополітичних союзів, у які ми можемо вступати, і втратила 10% території. Александр Стубб Президент Фінляндії

Політик звернув увагу на те, що є дві червоні лінії, щодо яких не може бути жодної дискусії — це членство України в ЄС і НАТО.

Він також нагадав про те, що Київ уже проводить вступні переговори, і українці хочуть стати європейцями, а не росіянами.

І на якомусь етапі Україна буде в НАТО, — прогнозує Александр Стубб. Поширити

За його словами, зараз швидкий вступ до Альянсу не видається можливим, однак з часом це має змінитися.