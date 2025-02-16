Армія РФ може змінити пріоритет наступу на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ може змінити пріоритет наступу на фронті

армія РФ
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Джерело:  ISW

Згідно з даними американських аналітиків, російське командування може надати пріоритет наступу на Костянтинівку навесні та влітку 2025 року. Саме через це могло сповільнитися просування армії РФ на Покровському напрямку.

Головні тези:

  • Захоплення Покровська було важливою оперативною метою для російських військ у Донецькій області.
  • Однак передислокація сил на Костянтинівський напрямок свідчить про можливу зміну планів ворога.

ISW проаналізував ситуацію на фронті

Американський Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що просування російських військ на південь і південний захід від Покровська сповільнилося за останні два тижні.

Що важливо розуміти, саме захоплення Покровська було головною оперативною метою армії РФ в Донецькій області з лютого 2024 року.

Російське військове командування могло передислокувати елементи 8-ї ЗВА (загальновійськової армії РФ — ред.) для посилення деградованих російських підрозділів на Покровському напрямку, якщо Росія мала намір і надалі вважати це завдання пріоритетним у 2025 році.

За словами американських аналітиків, передислокація значних російських сил на Костянтинівський напрямок вказує на те, що російське військове командування, можливо, визначило наступ на Костянтинівку пріоритетним завданням на весну і літо 2025 року".

До слова, 15 лютого на фронті був найважчий день у 2025 році. Так, протягом минулої доби відбулося 250 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками.

Фото: DeepState

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