Армия РФ может изменить приоритет наступления на фронте

Согласно данным американских аналитиков, российское командование может выбрать как приоритет наступления на Константиновку весной и летом 2025 года. Именно поэтому могло замедлиться продвижение армии РФ на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Захват Покровска являлся важной оперативной целью для российских войск в Донецкой области.
- Однако передислокация сил на Константиновское направление свидетельствует о возможном изменении планов врага.
ISW проанализировал ситуацию на фронте
Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что продвижение российских войск к югу и юго-западу от Покровска замедлилось за последние две недели.
Что важно понимать, именно захват Покровска был главной оперативной целью армии РФ в Донецкой области с февраля 2024 года.
По словам американских аналитиков, передислокация значительных российских сил на Константиновское направление указывает на то, что российское военное командование, возможно, определило наступление на Константиновку приоритетной задачей весной и летом 2025 года".
К слову, 15 февраля на фронте был самый тяжелый день в 2025 году. Так, за прошедшие сутки произошло 250 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.
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