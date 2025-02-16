Армия РФ может изменить приоритет наступления на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ может изменить приоритет наступления на фронте

армия РФ
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Источник:  ISW

Согласно данным американских аналитиков, российское командование может выбрать как приоритет наступления на Константиновку весной и летом 2025 года. Именно поэтому могло замедлиться продвижение армии РФ на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • Захват Покровска являлся важной оперативной целью для российских войск в Донецкой области.
  • Однако передислокация сил на Константиновское направление свидетельствует о возможном изменении планов врага.

ISW проанализировал ситуацию на фронте

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что продвижение российских войск к югу и юго-западу от Покровска замедлилось за последние две недели.

Что важно понимать, именно захват Покровска был главной оперативной целью армии РФ в Донецкой области с февраля 2024 года.

Российское военное командование могло передислоцировать элементы 8-й ЗВА (общевойсковой армии РФ — ред.) для усиления деградированных российских подразделений на Покровском направлении, если Россия намеревалась и дальше считать эту задачу приоритетной в 2025 году.

По словам американских аналитиков, передислокация значительных российских сил на Константиновское направление указывает на то, что российское военное командование, возможно, определило наступление на Константиновку приоритетной задачей весной и летом 2025 года".

К слову, 15 февраля на фронте был самый тяжелый день в 2025 году. Так, за прошедшие сутки произошло 250 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.

Фото: DeepState

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