США раскрыли союзникам свою тактику относительно Украины

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский официально подтвердил, что Штаты поделились с ним своими планами на Украину. По словам главы МИД, американская тактика действительно дает "надежду".

США постепенно раскрывают свой подход к завершению войны

По словам польского дипломата, переговорная тактика Дональда Трампа и его команды дает ему "надежду".

Несмотря на это, Сикорский не скрывает, что она "неортодоксальная".

Генерал Келлог (спецпосланник США по России и Украине — ред.) представил мне лично и кругу европейских союзников переговорную тактику Соединенных Штатов. Я не буду ее здесь раскрывать. Они внушают определенные надежды. Они неортодоксальны, но мы желаем им удачи. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Что важно понимать, позиция Белого дома по "мирным переговорам" предполагает участие Украины, но европейских представителей Вашингтон там не видит.