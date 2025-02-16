США раскрыли союзникам свою тактику относительно Украины

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский официально подтвердил, что Штаты поделились с ним своими планами на Украину. По словам главы МИД, американская тактика действительно дает "надежду".
Главные тезисы
- Неортодоксальный подход США к переговорам может быть очень эффективен.
- Команда Трампа не хочет видеть европейских лидеров в мирных переговорах по завершению войны.
США постепенно раскрывают свой подход к завершению войны
По словам польского дипломата, переговорная тактика Дональда Трампа и его команды дает ему "надежду".
Несмотря на это, Сикорский не скрывает, что она "неортодоксальная".
Что важно понимать, позиция Белого дома по "мирным переговорам" предполагает участие Украины, но европейских представителей Вашингтон там не видит.
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