США раскрыли союзникам свою тактику относительно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

США раскрыли союзникам свою тактику относительно Украины

Сикорский
Read in English
Читати українською
Источник:  The Guardian

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский официально подтвердил, что Штаты поделились с ним своими планами на Украину. По словам главы МИД, американская тактика действительно дает "надежду".

Главные тезисы

  • Неортодоксальный подход США к переговорам может быть очень эффективен.
  • Команда Трампа не хочет видеть европейских лидеров в мирных переговорах по завершению войны.

США постепенно раскрывают свой подход к завершению войны

По словам польского дипломата, переговорная тактика Дональда Трампа и его команды дает ему "надежду".

Несмотря на это, Сикорский не скрывает, что она "неортодоксальная".

Генерал Келлог (спецпосланник США по России и Украине — ред.) представил мне лично и кругу европейских союзников переговорную тактику Соединенных Штатов. Я не буду ее здесь раскрывать. Они внушают определенные надежды. Они неортодоксальны, но мы желаем им удачи.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Что важно понимать, позиция Белого дома по "мирным переговорам" предполагает участие Украины, но европейских представителей Вашингтон там не видит.

Вспомните Минск-2 — там было множество европейских лидеров, и они ужасно провалились, — выступил с заявлением по этому поводу спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Трампа высмеяли Путина и похвалили Зеленского после последних переговоров
Госдеп США
Рубио
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Зеленский отклонил тайное предложение Трампа — данные FT
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как Путин готовится к мирным переговорам — данные эксперта
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?