США розкрили союзникам свою тактику щодо України

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський офіційно підтвердив, що Штати поділилися з ним своїми планами щодо України. За словами глави МЗС, американська тактика дійсно дає "надію".

США поступово розкривають свій підхід стосовно завершення війни

За словами польського дипломата, переговорна тактика Дональда Трампа та його команди дає йому "надію".

Попри це, Сікорський не приховує, що вона є "неортодоксальною".

Генерал Келлог (спецпосланець США щодо Росії та України — ред.) представив мені особисто і колу європейських союзників переговорну тактику Сполучених Штатів. Я не буду їх тут розкривати. Вони вселяють певні надії. Вони неортодоксальні, але ми бажаємо їм удачі. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Що важливо розуміти, позиція Білого дому щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників Вашингтон там не бачить.