США розкрили союзникам свою тактику щодо України
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США розкрили союзникам свою тактику щодо України

Сікорський
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Джерело:  The Guardian

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський офіційно підтвердив, що Штати поділилися з ним своїми планами щодо України. За словами глави МЗС, американська тактика дійсно дає "надію".

Головні тези:

  • Неортодоксальний підхід США до переговорів може бути вкрай ефективним.
  • Команда Трампа не хоче бачити європейських лідерів у мирних переговорах щодо завершення війни.

США поступово розкривають свій підхід стосовно завершення війни

За словами польського дипломата, переговорна тактика Дональда Трампа та його команди дає йому "надію".

Попри це, Сікорський не приховує, що вона є "неортодоксальною".

Генерал Келлог (спецпосланець США щодо Росії та України — ред.) представив мені особисто і колу європейських союзників переговорну тактику Сполучених Штатів. Я не буду їх тут розкривати. Вони вселяють певні надії. Вони неортодоксальні, але ми бажаємо їм удачі.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

Що важливо розуміти, позиція Білого дому щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників Вашингтон там не бачить.

Згадайте Мінськ-2 — там було купа європейських лідерів, і вони жахливо провалилися, — виступив з заявою з цього приводу спецпредставник Трампа у питаннях України та РФ Кіт Келлог.

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