США розкрили союзникам свою тактику щодо України

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський офіційно підтвердив, що Штати поділилися з ним своїми планами щодо України. За словами глави МЗС, американська тактика дійсно дає "надію".
Головні тези:
- Неортодоксальний підхід США до переговорів може бути вкрай ефективним.
- Команда Трампа не хоче бачити європейських лідерів у мирних переговорах щодо завершення війни.
США поступово розкривають свій підхід стосовно завершення війни
За словами польського дипломата, переговорна тактика Дональда Трампа та його команди дає йому "надію".
Попри це, Сікорський не приховує, що вона є "неортодоксальною".
Що важливо розуміти, позиція Білого дому щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників Вашингтон там не бачить.
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