Як Путін готується до мирних переговорів — дані експерта

Політолог Марк Галеотті припускає, що російський диктатор Володимир Путін дійсно може розглядати можливість певної угоди з Україною або США на тлі мирних перемовин щодо завершення війни.

Чого можна очікувати від Путіна

За словами експерта, який є знавцем Росії, враховуючи стиль управління диктатора — більше тактичний, ніж стратегічний — він, цілком можливо, наразі аналізує доступні можливості.

Марк Галеотті також попереджає, що саме вибір формату переговорів, місця їх проведення та учасників може багато розповісти про справжні наміри Путіна.

Згідно з даними Bloomberg, наразі офіційна Москва формує "важковагову команду" з досвідчених переговірників. Що важливо розуміти, це вкрай важливий сигнал.

Найімовірніше, що в цю команду увійдуть:

помічник диктатора Юрій Ушаков, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, фінансист Кирило Дмитрієв, який відіграватиме неофіційну роль.