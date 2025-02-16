Як Путін готується до мирних переговорів — дані експерта

Політолог Марк Галеотті припускає, що російський диктатор Володимир Путін дійсно може розглядати можливість певної угоди з Україною або США на тлі мирних перемовин щодо завершення війни.
Головні тези:
- Вибір формату переговорів та склад команди можуть розкрити справжні наміри Путіна.
- Кремль уже формує “важковагову команду" з досвідчених переговірників.
Чого можна очікувати від Путіна
За словами експерта, який є знавцем Росії, враховуючи стиль управління диктатора — більше тактичний, ніж стратегічний — він, цілком можливо, наразі аналізує доступні можливості.
Марк Галеотті також попереджає, що саме вибір формату переговорів, місця їх проведення та учасників може багато розповісти про справжні наміри Путіна.
Згідно з даними Bloomberg, наразі офіційна Москва формує "важковагову команду" з досвідчених переговірників. Що важливо розуміти, це вкрай важливий сигнал.
Найімовірніше, що в цю команду увійдуть:
помічник диктатора Юрій Ушаков,
директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін,
фінансист Кирило Дмитрієв, який відіграватиме неофіційну роль.
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