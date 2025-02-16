Як Путін готується до мирних переговорів — дані експерта
Категорія
Україна
Дата публікації

Як Путін готується до мирних переговорів — дані експерта

Путін
Джерело:  The Spectator

Політолог Марк Галеотті припускає, що російський диктатор Володимир Путін дійсно може розглядати можливість певної угоди з Україною або США на тлі мирних перемовин щодо завершення війни.

Головні тези:

  • Вибір формату переговорів та склад команди можуть розкрити справжні наміри Путіна.
  • Кремль уже формує “важковагову команду" з досвідчених переговірників.

Чого можна очікувати від Путіна

За словами експерта, який є знавцем Росії, враховуючи стиль управління диктатора — більше тактичний, ніж стратегічний — він, цілком можливо, наразі аналізує доступні можливості.

Марк Галеотті також попереджає, що саме вибір формату переговорів, місця їх проведення та учасників може багато розповісти про справжні наміри Путіна.

Згідно з даними Bloomberg, наразі офіційна Москва формує "важковагову команду" з досвідчених переговірників. Що важливо розуміти, це вкрай важливий сигнал.

Найімовірніше, що в цю команду увійдуть:

  1. помічник диктатора Юрій Ушаков,

  2. директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін,

  3. фінансист Кирило Дмитрієв, який відіграватиме неофіційну роль.

Поки зарано говорити, коли і чи взагалі відбудуться переговори, не кажучи вже про їхній можливий успіх. Однак перші сигнали свідчать, що цього разу Путін підходить до них значно серйозніше, ніж можна було очікувати, - зазначає політолог.

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