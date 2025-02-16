Как Путин готовится к мирным переговорам — данные эксперта

Политолог Марк Галеотти предполагает, что российский диктатор Владимир Путин действительно может рассматривать возможность определенного соглашения с Украиной или США на фоне мирных переговоров по завершению войны.

Чего можно ожидать от Путина

По словам эксперта, который является знатоком России, учитывая стиль управления диктатора — более тактический, чем стратегический, он, вполне возможно, сейчас анализирует доступные возможности.

Марк Галеотти также предупреждает, что именно выбор формата переговоров, места их проведения и участников может многое рассказать о истинных намерениях Путина.

Согласно данным Bloomberg, официальная Москва формирует "тяжеловесную команду" из опытных переговорщиков. Что важно понимать, это очень важный сигнал.

Скорее всего, в эту команду войдут:

помощник диктатора Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, финансист Кирилл Дмитриев, играющий неофициальную роль.