Как Путин готовится к мирным переговорам — данные эксперта
Категория
Украина
Дата публикации

Как Путин готовится к мирным переговорам — данные эксперта

Путин
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Источник:  The Spectator

Политолог Марк Галеотти предполагает, что российский диктатор Владимир Путин действительно может рассматривать возможность определенного соглашения с Украиной или США на фоне мирных переговоров по завершению войны.

Главные тезисы

  • Выбор формата переговоров и состав команды могут раскрыть подлинные намерения Путина.
  • Кремль уже формирует "тяжеловесную команду" из опытных переговорщиков.

Чего можно ожидать от Путина

По словам эксперта, который является знатоком России, учитывая стиль управления диктатора — более тактический, чем стратегический, он, вполне возможно, сейчас анализирует доступные возможности.

Марк Галеотти также предупреждает, что именно выбор формата переговоров, места их проведения и участников может многое рассказать о истинных намерениях Путина.

Согласно данным Bloomberg, официальная Москва формирует "тяжеловесную команду" из опытных переговорщиков. Что важно понимать, это очень важный сигнал.

Скорее всего, в эту команду войдут:

  1. помощник диктатора Юрий Ушаков,

  2. директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин,

  3. финансист Кирилл Дмитриев, играющий неофициальную роль.

Пока рано говорить, когда и состоятся ли вообще переговоры, не говоря уже об их возможном успехе. Однако первые сигналы свидетельствуют, что на этот раз Путин подходит к ним значительно серьезнее, чем можно было ожидать.

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