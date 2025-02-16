Как Путин готовится к мирным переговорам — данные эксперта

Политолог Марк Галеотти предполагает, что российский диктатор Владимир Путин действительно может рассматривать возможность определенного соглашения с Украиной или США на фоне мирных переговоров по завершению войны.
Главные тезисы
- Выбор формата переговоров и состав команды могут раскрыть подлинные намерения Путина.
- Кремль уже формирует "тяжеловесную команду" из опытных переговорщиков.
Чего можно ожидать от Путина
По словам эксперта, который является знатоком России, учитывая стиль управления диктатора — более тактический, чем стратегический, он, вполне возможно, сейчас анализирует доступные возможности.
Марк Галеотти также предупреждает, что именно выбор формата переговоров, места их проведения и участников может многое рассказать о истинных намерениях Путина.
Согласно данным Bloomberg, официальная Москва формирует "тяжеловесную команду" из опытных переговорщиков. Что важно понимать, это очень важный сигнал.
Скорее всего, в эту команду войдут:
помощник диктатора Юрий Ушаков,
директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин,
финансист Кирилл Дмитриев, играющий неофициальную роль.
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