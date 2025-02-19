Відсутність України на переговорах у Саудівській Аравії — Трамп відреагував

Американський лідер Дональд Трамп уперше вирішив прокоментувати можливе розчарування України через її відсутність на переговорах між американською і російською делегаціями у Саудівській Аравії. За словами президента США, це, мовляв, він розчарований через довгу тривалість війни.

Трамп не пояснив, чому України не було на переговорах

Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, що він думає про те, що Україна, яка воює проти Росії вже три роки, може почуватись зрадженою чи розчарованою через те, що не має місця на переговорах.

Це я розчарований, що йде війна вже три роки. Цього б не сталося, якби я був президентом. Вони розчаровані, що не отримали місце за столом, але в них було три роки. Дональд Трамп Президент США

Американський лідер цинічно почав стверджувати, що "це можна було вирішити дуже легко", і "навіть посередній переговірник міг це вирішити".

На переконання Трампа, у нього є сили, щоб "покласти край цій війні”. Ба більше, очільник Білого дому додав, що наразі справи йдуть добре.