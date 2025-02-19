Россия атаковала Украину баллистикой и 167 дронами

Ночью 18-19 февраля страна-агрессорка Россия нанесла новый массированный удар по мирным украинским городам и селам. В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Киевщина, Сумщина, Черкасщина и Запорожье.

Атака РФ на Украину 19 февраля — что известно

На этот раз россияне совершали воздушное нападение 167-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — Россия., а также нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 106 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Поделиться

Воздушные силы ВСУ сообщают, что 56 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).