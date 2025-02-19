Массированный удар России по Одессе. Что известно о ситуации в городе

Вечером 18 февраля армия РФ нанесла массированный удар по Одессе. Из-за этого сотни тысяч человек остались без электро-, водо- и теплоснабжения, повреждены объекты социальной инфраструктуры.

Что известно о ситуации в Одессе

Новыми подробностями поделился мэр Геннадий Труханов.

По его словам, Россия ударила по густонаселенному району Одессы. Сейчас там отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение в значительной части домов.

Кроме того, указано, что без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры.

В городе уже развернули оперативный штаб, занимающийся оценкой последствий и возобновлением коммунальных услуг.

В настоящее время идет работа по устранению аварийных ситуаций и оказанию помощи пострадавшим.

По состоянию на 05.05 было известно, что без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки — более 500 домов.