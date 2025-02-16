Завершение войны. Команда Трампа направила Европе тайное письмо
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Завершение войны. Команда Трампа направила Европе тайное письмо

Трамп
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Источник:  Reuters

Белый дом обратился к европейским лидерам с просьбой подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины. Кроме того, США поинтересовались у ЕС, что ему нужно от Вашингтона для реализации таких мер по безопасности.

Главные тезисы

  • США и ЕС начали переговоры о возможных гарантиях безопасности для Украины.
  • Некоторые европейские лидеры готовятся к экстренному саммиту в Париже для обсуждения этого вопроса.

США и ЕС начали переговоры по гарантиям для Украины

Как удалось узнать журналистам, Штаты направили европейским правительствам опросник, в котором спрашивают, какой вклад они могли бы внести в гарантии безопасности Украины.

Кроме того, команда Трампа хочет знать, что конкретно членам ЕС нужно от Вашингтона для того, чтобы иметь возможность внести свой вклад.

Белый дом рассчитывает, что этот элемент оценят многие европейские лидеры, которые дали понять, что могут предоставить гарантии безопасности только при поддержке США.

Какие требования по поддержке со стороны США, если таковые имеются, ваше правительство сочло бы необходимыми для своего участия в этих механизмах безопасности? В частности, какие краткосрочные и долгосрочные ресурсы, по вашему мнению, потребуются от США? — говорилось в одном из вопросов.

По словам инсайдеров, европейцы должны предоставить коллективный ответ на это письмо.

На этом фоне некоторые европейские лидеры соберутся 17 февраля в Париже на экстренный саммит по Украине.

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