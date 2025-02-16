Завершение войны. Команда Трампа направила Европе тайное письмо

Белый дом обратился к европейским лидерам с просьбой подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины. Кроме того, США поинтересовались у ЕС, что ему нужно от Вашингтона для реализации таких мер по безопасности.
Главные тезисы
- США и ЕС начали переговоры о возможных гарантиях безопасности для Украины.
- Некоторые европейские лидеры готовятся к экстренному саммиту в Париже для обсуждения этого вопроса.
США и ЕС начали переговоры по гарантиям для Украины
Как удалось узнать журналистам, Штаты направили европейским правительствам опросник, в котором спрашивают, какой вклад они могли бы внести в гарантии безопасности Украины.
Кроме того, команда Трампа хочет знать, что конкретно членам ЕС нужно от Вашингтона для того, чтобы иметь возможность внести свой вклад.
Белый дом рассчитывает, что этот элемент оценят многие европейские лидеры, которые дали понять, что могут предоставить гарантии безопасности только при поддержке США.
По словам инсайдеров, европейцы должны предоставить коллективный ответ на это письмо.
На этом фоне некоторые европейские лидеры соберутся 17 февраля в Париже на экстренный саммит по Украине.
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