Завершення війни. Команда Трампа надіслала Європі таємного листа
Категорія
Політика
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Завершення війни. Команда Трампа надіслала Європі таємного листа

Трамп
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Джерело:  Reuters

Білий дім звернувся до європейських лідерів з проханням підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Окрім того, США поцікавилися у ЄС, що йому потрібно від Вашингтона для реалізації таких заходів з безпеки.

Головні тези:

  • США та ЄС розпочали переговори про можливі гарантії безпеки для України.
  • Деякі європейські лідери готуються до екстреного саміту у Парижі для обговорення цього питання.

США та ЄС розпочали переговори щодо гарантій для України

Як вдалося дізнатися журналістам, Штати надіслали європейським урядам опитувальник, в якому запитують, який внесок вони могли би зробити в гарантії безпеки України.

Окрім того, команда Трампа хоче знати, що конкретно членам ЄС потрібно від Вашингтона для того, щоб мати можливість зробити свій внесок.

Білий дім розраховує, що цей елемент оцінять чимало європейських лідерів, які дали зрозуміти, що можуть надати гарантії безпеки лише за підтримки США.

Які вимоги щодо підтримки з боку США, якщо такі є, ваш уряд вважав би необхідними для своєї участі в цих механізмах безпеки? Зокрема, які короткострокові та довгострокові ресурси, на вашу думку, будуть потрібні від США? — йшлося в одному із запитань.

За словами інсайдерів, європейці мають надати колективну відповідь на цей лист.

На цьому тлі деякі європейські лідери зберуться 17 лютого у Парижі на екстрений саміт щодо України.

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