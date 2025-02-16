США відреагували на відмову Зеленського від пропозиції Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації

США відреагували на відмову Зеленського від пропозиції Трампа

Трамп
Джерело:  AP

Офіційний Вашингтон вважає "недалекоглядним" рішення українського лідера Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

Головні тези:

  • У Білому домі запевняють, що угода про корисні копалини була важливою для економічного зростання України.
  • Адміністрація Трампа переконана, що економічні зв'язки зі США є ключовим елементом для забезпечення миру та стабільності в регіоні.

США невдоволені рішенням Зеленського

З заявою з цього приводу виступив речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз.

Президент Зеленський недалекоглядно поставився до чудової можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні, — сказав він.

На переконання спікера, угода про корисні копалини нібито дасть можливість американським платникам податків "повернути" гроші, які США давали Києву для порятунку від Росії.

Окрім того, Брайан Г'юз почав запевняти, що вона приведе до зростання економіки України.

Команда Дональда Трампа переконана, що "обов'язкові економічні зв'язки зі Сполученими Штатами будуть найкращою гарантією проти майбутньої агресії та невід'ємною частиною тривалого миру".

США визнають це, росіяни визнають це, і українці повинні визнати це, — додав речник Ради національної безпеки Білого дому.

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