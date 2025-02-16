США відреагували на відмову Зеленського від пропозиції Трампа

Офіційний Вашингтон вважає "недалекоглядним" рішення українського лідера Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

США невдоволені рішенням Зеленського

З заявою з цього приводу виступив речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз.

Президент Зеленський недалекоглядно поставився до чудової можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні, — сказав він. Поширити

На переконання спікера, угода про корисні копалини нібито дасть можливість американським платникам податків "повернути" гроші, які США давали Києву для порятунку від Росії.

Окрім того, Брайан Г'юз почав запевняти, що вона приведе до зростання економіки України.

Команда Дональда Трампа переконана, що "обов'язкові економічні зв'язки зі Сполученими Штатами будуть найкращою гарантією проти майбутньої агресії та невід'ємною частиною тривалого миру".