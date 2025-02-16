Официальный Вашингтон считает "недальновидным" решение украинского лидера Владимира Зеленского не подписывать предложенное соглашение о предоставлении США доступа к редкоземельным полезным ископаемым в Украине.

США недовольны решением Зеленского

С заявлением по этому поводу выступил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Гьюз.

Президент Зеленский недальновидно отнесся к прекрасной возможности, которую администрация Трампа предоставила Украине, — сказал он. Поделиться

По убеждению спикера, соглашение о полезных ископаемых якобы позволит американским налогоплательщикам "вернуть" деньги, которые США давали Киеву для спасения от России.

Кроме того, Брайан Гьюз начал уверять, что оно приведет к росту экономики Украины.

Команда Дональда Трампа убеждена, что "обязательные экономические связи с Соединенными Штатами будут лучшей гарантией против предстоящей агрессии и неотъемлемой частью длительного мира".