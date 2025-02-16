Официальный Вашингтон считает "недальновидным" решение украинского лидера Владимира Зеленского не подписывать предложенное соглашение о предоставлении США доступа к редкоземельным полезным ископаемым в Украине.
Главные тезисы
- В Белом доме уверяют, что соглашение о полезных ископаемых было важным для экономического роста Украины.
- Администрация Трампа убеждена, что экономические связи с США являются ключевым элементом обеспечения мира и стабильности в регионе.
США недовольны решением Зеленского
С заявлением по этому поводу выступил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Гьюз.
По убеждению спикера, соглашение о полезных ископаемых якобы позволит американским налогоплательщикам "вернуть" деньги, которые США давали Киеву для спасения от России.
Кроме того, Брайан Гьюз начал уверять, что оно приведет к росту экономики Украины.
Команда Дональда Трампа убеждена, что "обязательные экономические связи с Соединенными Штатами будут лучшей гарантией против предстоящей агрессии и неотъемлемой частью длительного мира".
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