США отреагировали на отказ Зеленского от предложения Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации

США отреагировали на отказ Зеленского от предложения Трампа

Трамп
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Источник:  AP

Официальный Вашингтон считает "недальновидным" решение украинского лидера Владимира Зеленского не подписывать предложенное соглашение о предоставлении США доступа к редкоземельным полезным ископаемым в Украине.

Главные тезисы

  • В Белом доме уверяют, что соглашение о полезных ископаемых было важным для экономического роста Украины.
  • Администрация Трампа убеждена, что экономические связи с США являются ключевым элементом обеспечения мира и стабильности в регионе.

США недовольны решением Зеленского

С заявлением по этому поводу выступил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Гьюз.

Президент Зеленский недальновидно отнесся к прекрасной возможности, которую администрация Трампа предоставила Украине, — сказал он.

По убеждению спикера, соглашение о полезных ископаемых якобы позволит американским налогоплательщикам "вернуть" деньги, которые США давали Киеву для спасения от России.

Кроме того, Брайан Гьюз начал уверять, что оно приведет к росту экономики Украины.

Команда Дональда Трампа убеждена, что "обязательные экономические связи с Соединенными Штатами будут лучшей гарантией против предстоящей агрессии и неотъемлемой частью длительного мира".

США признают это, россияне признают это, и украинцы должны признать это, — добавил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

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