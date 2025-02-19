Масований удар Росії по Одесі. Що відомо про ситуацію у місті

Увечері 18 лютого армія РФ завдала масованого удару по Одесі. Через це сотні тисяч людей залишилися без електро-, водо- та теплопостачання, пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури.

Що відомо про ситуацію в Одесі

Новими подробицями поділився мер Геннадій Труханов.

За його словами, Росія вдарила по густонаселеному району Одеси. Наразі там відсутнє електро-, водо- та теплопостачання у значній частині будинків.

Окрім того, наголошується, що без тепла залишилися лікарні, поліклініки та об’єкти соціальної інфраструктури.

У місті вже розгорнули оперативний штаб, який займається оцінкою наслідків та відновленням комунальних послуг.

Наразі триває робота з усунення аварійних ситуацій та надання допомоги постраждалим.

Станом на 05:05 було відомо, що без світла і опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови — понад 500 будинків.