Украина поразила 8 районов сосредоточения армии РФ

Ситуация на фронте остается сложной: за прошедшие сутки произошло 156 боевых столкновений. Украинские воины ликвидировали 1300 солдат РФ, а также уничтожили 19 танков, 23 боевых бронированных машин и 72 артиллерийские системы врага.

Потери армии РФ по состоянию на 19 февраля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.02.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 862 390 (+1 300) человек,

танков — 10 120 (+19) ед,

боевых бронированных машин — 21 098 (+23) ед,

артиллерийских систем — 23 347 (+72) ед,

РСЗО — 1 288 (+3) ед,

средств ПВО — 1 072 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 25 861 (+175) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 37 825 (+146) ед,

специальной техники — 3 752 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 94 авиационных удара, применив 4 ракеты и сбросив 144 управляемых авиабомба.

Более того, противник совершил более 5600 обстрелов, из них 89 — из реактивных систем залпового огня. Для атак россияне использовали 2386 дронов-камикадзе.