Украина поразила 8 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 8 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Ситуация на фронте остается сложной: за прошедшие сутки произошло 156 боевых столкновений. Украинские воины ликвидировали 1300 солдат РФ, а также уничтожили 19 танков, 23 боевых бронированных машин и 72 артиллерийские системы врага.

Главные тезисы

  • Российские захватчики совершили более 5600 обстрелов и использовали 2386 дронов-камикадзе для атак на украинские позиции.
  • Генштаб ВСУ рассказал о новых достижениях украинских защитников на фронте.

Потери армии РФ по состоянию на 19 февраля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 862 390 (+1 300) человек,

  • танков — 10 120 (+19) ед,

  • боевых бронированных машин — 21 098 (+23) ед,

  • артиллерийских систем — 23 347 (+72) ед,

  • РСЗО — 1 288 (+3) ед,

  • средств ПВО — 1 072 (+4) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 25 861 (+175) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 37 825 (+146) ед,

  • специальной техники — 3 752 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 94 авиационных удара, применив 4 ракеты и сбросив 144 управляемых авиабомба.

Более того, противник совершил более 5600 обстрелов, из них 89 — из реактивных систем залпового огня. Для атак россияне использовали 2386 дронов-камикадзе.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских систем, четыре пункта управления, одно средство ПВО, а также два других важных объекта российских захватчиков.

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