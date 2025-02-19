Україна уразила 8 районів зосередження армії РФ

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських систем, чотири пункти управління, один засіб ППО, а також два інших важливих об’єкта російських загарбників.