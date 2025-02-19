Україна уразила 8 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила 8 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Ситуація на фронті залишається складною: протягом минулої доби відбулось 156 бойових зіткнень.  Українські воїни ліквідували 1300 солдатів РФ, а також знищили 19 танків, 23 бойові броньовані машини та 72 артилерійські системи ворога.

Головні тези:

  • Російські загарбники здійснили понад 5600 обстрілів та використали 2386 дронів-камікадзе для атак на українські позиції.
  • Генштаб ЗСУ розповів про нові досягнення українських захисників на фронті.

Втрати армії РФ станом на 19 лютого 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 862 390 (+1 300) осіб,

  • танків — 10 120 (+19) од,

  • бойових броньованих машин — 21 098 (+23) од,

  • артилерійських систем — 23 347 (+72) од,

  • РСЗВ — 1 288 (+3) од,

  • засобів ППО — 1 072 (+4) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 25 861 (+175) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 37 825 (+146) од,

  • спеціальної техніки — 3 752 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 94 авіаційних ударів, застосувала 4 ракети та скинула 144 керованих авіабомби.

Ба більше, противник здійснив понад 5600 обстрілів, з них 89 — із реактивних систем залпового вогню. Для атак росіяни використали 2386 дронів-камікадзе.

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських систем, чотири пункти управління, один засіб ППО, а також два інших важливих об’єкта російських загарбників.

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