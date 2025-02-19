Україна уразила 8 районів зосередження армії РФ

Ситуація на фронті залишається складною: протягом минулої доби відбулось 156 бойових зіткнень. Українські воїни ліквідували 1300 солдатів РФ, а також знищили 19 танків, 23 бойові броньовані машини та 72 артилерійські системи ворога.
Головні тези:
- Російські загарбники здійснили понад 5600 обстрілів та використали 2386 дронів-камікадзе для атак на українські позиції.
- Генштаб ЗСУ розповів про нові досягнення українських захисників на фронті.
Втрати армії РФ станом на 19 лютого 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 862 390 (+1 300) осіб,
танків — 10 120 (+19) од,
бойових броньованих машин — 21 098 (+23) од,
артилерійських систем — 23 347 (+72) од,
РСЗВ — 1 288 (+3) од,
засобів ППО — 1 072 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 25 861 (+175) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 37 825 (+146) од,
спеціальної техніки — 3 752 (+1) од.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 94 авіаційних ударів, застосувала 4 ракети та скинула 144 керованих авіабомби.
Ба більше, противник здійснив понад 5600 обстрілів, з них 89 — із реактивних систем залпового вогню. Для атак росіяни використали 2386 дронів-камікадзе.
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