Росія атакувала Україну балістикою та 167 дронами

Уночі 18-19 лютого країна-агресорка Росія здійснила новий масований удар по мирних українських містах та селах. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.

Атака РФ на Україну 19 лютого — що відомо

Цього разу росіяни здійснювали повітряний напад 167-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — Росія., а також завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Сумщині із Воронезької області.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 106-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Поширити

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).