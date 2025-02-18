Команда російського диктатора Володимира Путіна запропонувала адміністрації американського лідера Дональда Трампа угоду, що стосується російських природних ресурсів. Москва нібито зацікавлена у спільних проєктах зі США в Арктиці.

Що Путін пропонує Трампу

З заявою з цього приводу виступив глава Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва.

Останній почав стверджувати, що раніше американські нафтові компанії вели "дуже успішний бізнес" у Росії. Він також додав, що нібито через санкції втрати сягнули близько 300 млрд дол.

Ми віримо, що в якийсь момент вони повернуться, тому що чому б вони стали відмовлятися від можливості доступу до російських природних ресурсів, яку давала їм Росія? — заявив поплічник російського диктатора. Поширити

Що важливо розуміти, до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Exxon Mobil була єдиною великою американською компанією, що займалася видобутком нафти в РФ.

У її володінні було 30% у проєкті "Сахалін-1", однак після введення санкцій вона заявила про вихід. Попри це, продати свою частку так і не змогла — офіційна Москва кілька разів продовжувала терміни, останній раз до кінця 2026 року.

Російський диктатора хотів, щоб до 2025 року в країні були створені власні технології буріння і розвідки вуглеводнів, а їхня частка досягла б 80%.