Путін запропонував Трампу угоду щодо природних ресурсів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Путін запропонував Трампу угоду щодо природних ресурсів

Путін
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Джерело:  online.ua

Команда російського диктатора Володимира Путіна запропонувала адміністрації американського лідера Дональда Трампа угоду, що стосується російських природних ресурсів. Москва нібито зацікавлена у спільних проєктах зі США в Арктиці.

Головні тези:

  • Кремль хоче, щоб американські нафтові компанії повернулися в Росію.
  • До початку великої війни в Україні Exxon Mobil була єдиною великою американською компанією, що займалася видобутком нафти в РФ. 

Що Путін пропонує Трампу

З заявою з цього приводу виступив глава Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва.

Останній почав стверджувати, що раніше американські нафтові компанії вели "дуже успішний бізнес" у Росії. Він також додав, що нібито через санкції втрати сягнули близько 300 млрд дол.

Ми віримо, що в якийсь момент вони повернуться, тому що чому б вони стали відмовлятися від можливості доступу до російських природних ресурсів, яку давала їм Росія? — заявив поплічник російського диктатора.

Що важливо розуміти, до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Exxon Mobil була єдиною великою американською компанією, що займалася видобутком нафти в РФ.

У її володінні було 30% у проєкті "Сахалін-1", однак після введення санкцій вона заявила про вихід. Попри це, продати свою частку так і не змогла — офіційна Москва кілька разів продовжувала терміни, останній раз до кінця 2026 року.

Російський диктатора хотів, щоб до 2025 року в країні були створені власні технології буріння і розвідки вуглеводнів, а їхня частка досягла б 80%.

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