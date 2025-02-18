Путин предложил Трампу соглашение касательно природных ресурсов

Команда российского диктатора Владимира Путина предложила администрации американского лидера Дональда Трампа соглашение, касающееся российских природных ресурсов. Москва якобы заинтересована в совместных проектах с США в Арктике.
Главные тезисы
- Кремль хочет, чтобы американские нефтяные компании вернулись в Россию.
- До начала войны в Украине Exxon Mobil была единственной крупной американской компанией, занимавшейся добычей нефти в РФ.
Что Путин предлагает Трампу
С заявлением по этому поводу выступил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
Последний начал утверждать, что ранее американские нефтяные компании вели "очень успешный бизнес" в России. Он также добавил, что якобы из-за санкций потери достигли около 300 млрд дол.
Что важно понимать, до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Exxon Mobil являлась единственной большой американской компанией, занимавшейся добычей нефти в РФ.
В ее владении было 30% в проекте Сахалин-1, однако после введения санкций она заявила о выходе. Несмотря на это, продать свою долю так и не смогла — официальная Москва несколько раз продлевала сроки, в последний раз до конца 2026 года.
Российский диктатор хотел, чтобы к 2025 году в стране были созданы собственные технологии бурения и разведки углеводородов, а их доля достигла бы 80%.
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