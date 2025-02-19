Трамп соврал о низком рейтинге Зеленского — в Украине отреагировали
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Трамп соврал о низком рейтинге Зеленского — в Украине отреагировали

Трамп
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Глава Белого дома Дональд Трамп дал понять, что поддерживает требование российского диктатора Владимира Путина о проведении президентских выборов в Украине. Более того, он начал придумывать, что рейтинг поддержки Владимира Зеленского составляет всего 4%.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп распространил фейковую информацию о Зеленском.
  • Социологическое исследование Киевского международного института показало, что 57% украинцев доверяют президенту Зеленскому, что говорит о серьезной поддержке со стороны народа.

Трамп озвучил Зеленскому новые претензии

Как оказалось, американский лидер недоволен тем, что в Украине давно не было выборов из-за объявленного военного положения.

По словам Дональда Трампа, ему "неприятно это говорить, но рейтинг поддержки украинского лидера опустился до 4%".

Президент США не предоставил никаких доказательств своим словам и даже не объяснил, откуда у него такие данные.

Если они хотят сесть за стол переговоров, то народ Украины должен сказать: "У нас давно не было выборов".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам главы Белого дома, требование о проведении выборов в Украине "выходит не от России".

Это то, что исходит от меня и многих других стран, — утверждает Дональд Трамп.

На этом фоне американский лидер продолжил уверять, что ему нравится Зеленский, но это не касается вопросов завершения войны.

На скандальное заявление Трампа по поводу "низкого" рейтинга Зеленского уже отреагировал Киевский международный институт социологии:

По состоянию на первую половину февраля 57% украинцев доверяют президенту. Зеленскому не доверяют — 37%. Баланс доверия-недоверия составляет +20%.

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