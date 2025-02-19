Мы готовы. Зеленский ответил на скандальные заявления Трампа и его команды

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, политика президента США Дональда Трампа и его администрации выводит из изоляции российского диктатора Владимира Путина и Россию как агрессора. Несмотря на это, Украина не собирается сдаваться и готова ко всему.

Зеленский отреагировал на заявления и решения США

Я считаю, что США помогли Путину выйти из многолетней изоляции из-за полномасштабного вторжения. Никто не раздражен. Мы ко всему готовы. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, глава государства прокомментировал заявления о "90% помощи США".

По его словам, речь идет о меньших цифрах, однако Украина все равно очень благодарна Штатам.

На этом фоне Владимир Зеленский призвал команду Дональда Трампа озвучивать точные и достоверные данные.

Как отметил украинский лидер, прямо сейчас США выводят Путина из изоляции и этому радуются в Кремле:

Вчера уже были сигналы с ними, как с жертвой. Это что-то новенькое, — возмутился президент Украины. Поделиться

Также глава государства ответил на заявления Трампа о том, что его поддержка среди украинцев составляет 4%.