Мы готовы. Зеленский ответил на скандальные заявления Трампа и его команды
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Политика
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Мы готовы. Зеленский ответил на скандальные заявления Трампа и его команды

Зеленский
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Источник:  online.ua

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, политика президента США Дональда Трампа и его администрации выводит из изоляции российского диктатора Владимира Путина и Россию как агрессора. Несмотря на это, Украина не собирается сдаваться и готова ко всему.

Главные тезисы

  • Украина благодарна за американскую помощь, но призывает Трампа к озвучиванию точных данных.
  • Зеленский опроверг заявления Трампа о низкой поддержке среди украинцев и называл это дезинформацией

Зеленский отреагировал на заявления и решения США

Я считаю, что США помогли Путину выйти из многолетней изоляции из-за полномасштабного вторжения. Никто не раздражен. Мы ко всему готовы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства прокомментировал заявления о "90% помощи США".

По его словам, речь идет о меньших цифрах, однако Украина все равно очень благодарна Штатам.

На этом фоне Владимир Зеленский призвал команду Дональда Трампа озвучивать точные и достоверные данные.

Как отметил украинский лидер, прямо сейчас США выводят Путина из изоляции и этому радуются в Кремле:

Вчера уже были сигналы с ними, как с жертвой. Это что-то новенькое, — возмутился президент Украины.

Также глава государства ответил на заявления Трампа о том, что его поддержка среди украинцев составляет 4%.

Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас не получится ... если мы говорим о 4%, то мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России, и у нас есть доказательства.

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