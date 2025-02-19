Мы готовы. Зеленский ответил на скандальные заявления Трампа и его команды

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, политика президента США Дональда Трампа и его администрации выводит из изоляции российского диктатора Владимира Путина и Россию как агрессора. Несмотря на это, Украина не собирается сдаваться и готова ко всему.
Главные тезисы
- Украина благодарна за американскую помощь, но призывает Трампа к озвучиванию точных данных.
- Зеленский опроверг заявления Трампа о низкой поддержке среди украинцев и называл это дезинформацией
Зеленский отреагировал на заявления и решения США
Кроме того, глава государства прокомментировал заявления о "90% помощи США".
По его словам, речь идет о меньших цифрах, однако Украина все равно очень благодарна Штатам.
На этом фоне Владимир Зеленский призвал команду Дональда Трампа озвучивать точные и достоверные данные.
Как отметил украинский лидер, прямо сейчас США выводят Путина из изоляции и этому радуются в Кремле:
Также глава государства ответил на заявления Трампа о том, что его поддержка среди украинцев составляет 4%.
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