Трамп натякнув на дату зустрічі з Путіним

Очільник Білого дому Дональд Трамп дав зрозуміти, що планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни РФ проти України уже до кінця лютого.

Трамп готується до переговорів з Путіним

Про свої плани американський лідер розповів на конференції у Мар-а-Лаго.

Він відповів на запитання журналіста про те, чи відбудеться зустріч до кінця лютого, Трамп відповів "Ймовірно".

Однак очільник Білого дому поки не уточнив, чи вже вдалося домовитися з Кремлем про конкретну дату.

Що важливо розуміти, до кінця лютого залишилося менше двох тижнів.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним може відбутись до кінця лютого.

Минулого тижня Трамп і Путін провели півторагодинну телефонну розмову, що свідчить про надзвичайне потепління у відносинах США і Росії.

На це уже відреагував український лідер Володимир Зеленський. Він звернув увагу на те, що політика Трампа та його команди виводить із ізоляції російського диктатора Володимира Путіна та Росію як агресора.