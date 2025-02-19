Трамп намекнул на дату встречи с Путиным
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Трамп намекнул на дату встречи с Путиным

Трамп
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Источник:  CNN

Глава Белого дома Дональд Трамп дал понять, что планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным касательно завершения войны РФ против Украины уже до конца февраля.

Главные тезисы

  • Кремль выразил готовность к встрече Трампа и Путина, однако точной даты не назвал.
  • Телефонный разговор между Трампом и Путиным указывает на потепление в отношениях между США и Россией.

Трамп готовится к переговорам с Путиным

О своих планах американский лидер рассказал на конференции в Мар-а-Лаго.

Он ответил на вопрос журналиста о том, состоится ли встреча до конца февраля, Трамп ответил "Вероятно".

Однако глава Белого дома пока не уточнил, удалось ли уже договориться с Кремлем о конкретной дате.

Что важно понимать, до конца февраля осталось менее двух недель.

К слову, спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться до конца февраля.

На прошлой неделе Трамп и Путин провели полуторачасовой телефонный разговор, свидетельствующий о чрезвычайном потеплении в отношениях США и России.

На это отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он обратил внимание, что политика Трампа и его команды выводит из изоляции российского диктатора Владимира Путина и Россию как агрессора.

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