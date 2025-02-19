Британия может направить в Украину истребители Typhoon

Как удалось узнать журналистам, официальный Лондон активно рассматривает сценарий отправки в Украину истребителей Typhoon. Таким образом Великобритания намерена осуществить миссию по патрулированию воздушного пространства.
Главные тезисы
- Отправка Typhoon может усилить защиту Украины без необходимости размещения большого количества войск на ее территории.
- Для успешной миссии необходимо значительное количество самолетов и системы противовоздушной обороны для их защиты.
Typhoon могут усилить защиту Украины
Согласно данным издания The Times, эта тема сейчас находится в центре внимания британских министров.
Уже сейчас они подробно анализируют варианты гарантий безопасности для Украины без необходимости размещения большого количества войск на ее территории.
Как утверждает один из инсайдеров, миссия "воздушного патрулирования" действительно имеет смысл, однако и здесь есть свои нюансы.
Прежде нужно немалое количество самолетов, а также системы противовоздушной обороны для защиты истребителей.
Как считает редакция издания, такая миссия под руководством Великобритании могла бы быть создана по образцу миссий НАТО, уже проводимых в странах Балтии.
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