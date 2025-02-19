Британия может направить в Украину истребители Typhoon

Как удалось узнать журналистам, официальный Лондон активно рассматривает сценарий отправки в Украину истребителей Typhoon. Таким образом Великобритания намерена осуществить миссию по патрулированию воздушного пространства.

Typhoon могут усилить защиту Украины

Согласно данным издания The Times, эта тема сейчас находится в центре внимания британских министров.

Уже сейчас они подробно анализируют варианты гарантий безопасности для Украины без необходимости размещения большого количества войск на ее территории.

Фото: wikipedia.org

Как утверждает один из инсайдеров, миссия "воздушного патрулирования" действительно имеет смысл, однако и здесь есть свои нюансы.

Прежде нужно немалое количество самолетов, а также системы противовоздушной обороны для защиты истребителей.

Теоретически десятки Typhoon могли бы находиться в состоянии боевой готовности для отражения любых российских атак, тогда как небольшие миротворческие силы из Великобритании и других европейских стран обеспечивали бы защиту на земле. Поделиться

Как считает редакция издания, такая миссия под руководством Великобритании могла бы быть создана по образцу миссий НАТО, уже проводимых в странах Балтии.