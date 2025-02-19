Евросоюз нанес мощный санкционный удар по России

19 февраля члены Европейского союза согласовали новый пакет санкций против страны-агрессорки России. Согласно последним данным, они нацелены на алюминий, нефть, также банковский сектор врага.
Главные тезисы
- Под ударом также оказались физические и юридические лица, поддерживающие войну России против Украины.
- Евросоюз планирует окончательно утвердить новые санкции против России на следующей неделе.
Новые санкции ЕС против России — первые подробности
Что важно понимать, это уже 16 пакет санкций официального Брюсселя с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.
В этот раз под удар Европейского союза попадет российская алюминиевая промышленность. Кроме того, будут ужесточаться ограничения на экспорт нефти.
Согласно данным журналистов, новый пакет поддержали послы всех 27 стран блока.
Он также предусматривает санкции против дополнительных физических и юридических лиц, помогающих России вести войну против Украины.
По словам уполномоченного президента по санкционной политике Владислава Власюака, "окончательно утвердят" новые санкции против РФ на следующей неделе.
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