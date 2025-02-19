Евросоюз нанес мощный санкционный удар по России
Категория
Экономика
Дата публикации

Евросоюз нанес мощный санкционный удар по России

ЕС
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Источник:  Financial Times

19 февраля члены Европейского союза согласовали новый пакет санкций против страны-агрессорки России. Согласно последним данным, они нацелены на алюминий, нефть, также банковский сектор врага.

Главные тезисы

  • Под ударом также оказались физические и юридические лица, поддерживающие войну России против Украины.
  • Евросоюз планирует окончательно утвердить новые санкции против России на следующей неделе.

Новые санкции ЕС против России — первые подробности

Что важно понимать, это уже 16 пакет санкций официального Брюсселя с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

В этот раз под удар Европейского союза попадет российская алюминиевая промышленность. Кроме того, будут ужесточаться ограничения на экспорт нефти.

В санкционный список добавлены 13 новых банков, 73 танкера так называемого "теневого флота", которые Россия использует для экспорта нефти, а также постепенный запрет для стран ЕС на закупку отдельных видов российской алюминиевой продукции, сообщают источники, знакомые с содержанием пакета.

Согласно данным журналистов, новый пакет поддержали послы всех 27 стран блока.

Он также предусматривает санкции против дополнительных физических и юридических лиц, помогающих России вести войну против Украины.

По словам уполномоченного президента по санкционной политике Владислава Власюака, "окончательно утвердят" новые санкции против РФ на следующей неделе.

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