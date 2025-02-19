Євросоюз завдав потужного санкційного удару по Росії

19 лютого члени Європейського союзу узгодили новий пакет санкцій проти країни-агресорки Росії. Згідно з останніми даними, вони націлені на алюміній, нафту, а також банківський сектор ворога.
Головні тези:
- Під ударом також опинилися фізичні і юридичні особи, що підтримують війну Росії проти України.
- Євросоюз планує остаточно затвердити нові санкції проти Росії наступного тижня.
Нові санкції ЄС проти Росії — перші подробиці
Що важливо розуміти, це вже 16-й пакет санкцій офіційного Брюссель із моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.
Цього разу під удар Європейського союзу потрапить російська алюмінієва промисловість. Окрім того, будуть посилюватися обмеження на експорт нафти.
Згідно з даними журналістів, новий пакет підтримали посли всіх 27 країн блоку.
Він також передбачає санкції проти додаткових фізичних і юридичних осіб, які допомагають Росії вести війну проти України.
За словами уповноваженого президента з санкційної політики Владислава Власюак, "остаточно затвердять" нові санкції проти РФ наступного тижня.
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