Євросоюз завдав потужного санкційного удару по Росії

19 лютого члени Європейського союзу узгодили новий пакет санкцій проти країни-агресорки Росії. Згідно з останніми даними, вони націлені на алюміній, нафту, а також банківський сектор ворога.

Нові санкції ЄС проти Росії — перші подробиці

Що важливо розуміти, це вже 16-й пакет санкцій офіційного Брюссель із моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Цього разу під удар Європейського союзу потрапить російська алюмінієва промисловість. Окрім того, будуть посилюватися обмеження на експорт нафти.

До санкційного списку додано 13 нових банків, 73 танкери так званого "тіньового флоту", які Росія використовує для експорту нафти, а також поступову заборону для країн ЄС на закупівлю окремих видів російської алюмінієвої продукції, повідомляють джерела, знайомі зі змістом пакету. Поширити

Згідно з даними журналістів, новий пакет підтримали посли всіх 27 країн блоку.

Він також передбачає санкції проти додаткових фізичних і юридичних осіб, які допомагають Росії вести війну проти України.

За словами уповноваженого президента з санкційної політики Владислава Власюак, "остаточно затвердять" нові санкції проти РФ наступного тижня.