Євросоюз завдав потужного санкційного удару по Росії
Категорія
Економіка
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Євросоюз завдав потужного санкційного удару по Росії

Що відомо про нові санкції ЄС проти Росії
Джерело:  Financial Times

19 лютого члени Європейського союзу узгодили новий пакет санкцій проти країни-агресорки Росії. Згідно з останніми даними, вони націлені на алюміній, нафту, а також банківський сектор ворога.

Головні тези:

  • Під ударом також опинилися фізичні і юридичні особи, що підтримують війну Росії проти України.
  • Євросоюз планує остаточно затвердити нові санкції проти Росії наступного тижня.

Нові санкції ЄС проти Росії — перші подробиці

Що важливо розуміти, це вже 16-й пакет санкцій офіційного Брюссель із моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Цього разу під удар Європейського союзу потрапить російська алюмінієва промисловість. Окрім того, будуть посилюватися обмеження на експорт нафти.

До санкційного списку додано 13 нових банків, 73 танкери так званого "тіньового флоту", які Росія використовує для експорту нафти, а також поступову заборону для країн ЄС на закупівлю окремих видів російської алюмінієвої продукції, повідомляють джерела, знайомі зі змістом пакету.

Згідно з даними журналістів, новий пакет підтримали посли всіх 27 країн блоку.

Він також передбачає санкції проти додаткових фізичних і юридичних осіб, які допомагають Росії вести війну проти України.

За словами уповноваженого президента з санкційної політики Владислава Власюак, "остаточно затвердять" нові санкції проти РФ наступного тижня.

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