Британія може направити в Україну винищувачі Typhoon

Як вдалося дізнатися журналістам, офіційний Лондон наразі активно розглядає сценарій відправки в Україну винищувачів Typhoon. У такий спосіб Велика Британія має намір здійснити місію з патрулювання повітряного простору.

Typhoon можуть посилити захист України

Згідно з даними видання “The Times”, ця тема наразі знаходиться у центрі уваги британських міністрів.

Наразі вони детально аналізують варіанти гарантій безпеки для України без необхідності розміщення великої кількості військ на її території.

Фото: wikipedia.org

Як стверджує один з інсайдерів, місія "повітряного патрулювання" дійсно має сенс, однак і тут є свої нюанси.

Насамперед потрібна чимала кількість літаків, а також системи протиповітряної оборони для захисту винищувачів.

Теоретично десятки Typhoon могли б перебувати в стані бойової готовності для відбиття будь-яких російських атак, тоді як невеликі миротворчі сили з Великої Британії та інших європейських країн забезпечували б захист на землі. Поширити

Як вважає редакція видання, така місія під керівництвом Великої Британії могла б бути створена за зразком місій НАТО, які вже проводяться в країнах Балтії.