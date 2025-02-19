Британія може направити в Україну винищувачі Typhoon

Як вдалося дізнатися журналістам, офіційний Лондон наразі активно розглядає сценарій відправки в Україну винищувачів Typhoon. У такий спосіб Велика Британія має намір здійснити місію з патрулювання повітряного простору.
Головні тези:
- Відправка Typhoon може посилити захист України без необхідності розміщення великої кількості військ на її території.
- Для успішної місії потрібна значна кількість літаків та системи протиповітряної оборони для їхнього захисту.
Typhoon можуть посилити захист України
Згідно з даними видання “The Times”, ця тема наразі знаходиться у центрі уваги британських міністрів.
Наразі вони детально аналізують варіанти гарантій безпеки для України без необхідності розміщення великої кількості військ на її території.
Як стверджує один з інсайдерів, місія "повітряного патрулювання" дійсно має сенс, однак і тут є свої нюанси.
Насамперед потрібна чимала кількість літаків, а також системи протиповітряної оборони для захисту винищувачів.
Як вважає редакція видання, така місія під керівництвом Великої Британії могла б бути створена за зразком місій НАТО, які вже проводяться в країнах Балтії.
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