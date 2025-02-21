Трамп передав Україні нову версію "угоди про надра"
Категорія
Економіка
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Трамп передав Україні нову версію "угоди про надра"

Трамп
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Джерело:  Axios

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, президент США Дональд Трамп та його команда розробили й передали Києву новий варіант угоди про розробку корисних копалин в Україні, яка враховує деякі зауваження влади і має більше шансів на підписання.

Головні тези:

  • В останній версії угоди були враховані деякі зауваження Києва, що свідчить про пошук компромісу між сторонами.
  • Новий варіант угоди відповідає українському законодавству, які вимагала команда Зеленського.

Трамп все-таки хоче укласти угоду з Україною

Як стверджують анонімні джерела ЗМІ, протягом останніх днів між офіційними Вашингтоном та Києвом не припинялися перемовини щодо "угоди про надра".

На цьому тлі Білий дім представив команді українського лідера Володимира Зеленського удосконалену її версію, де були враховані деякі занепокоєння Києва.

Ще один інсайдер підтвердив, що зі вказаного документа були видалені деякі статті, які викликали занепокоєння в Офісі президента України — насамперед про те, що угода підпадає під юрисдикцію суду Нью-Йорка.

В останньому проєкті відбулося значне покращення, і він відповідає українському законодавству, — стверджують анонімне джерела.

За їхніми словами, кілька помічників Зеленського закликали його підписати оновлену пропозицію, аби уникнути подальшої конфронтації з Трампом і дозволити йому обґрунтувати подальшу підтримку України з боку США.

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