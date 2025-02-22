Трамп выдвинул новое требование Зеленскому и Путину

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны работать вместе, чтобы прекратить войну, которую РФ ведет против Украины. На этом фоне президент США потребовал их встречи.
Главные тезисы
- Трамп не подтвердил слухи о его визите в Москву 9 мая.
- Переговоры между Вашингтоном и Москвой намечены на 25 февраля в Саудовской Аравии.
Трамп требует проведения прямых переговоров между Зеленским и Путиным
С заявлением на этот счет президент США выступил во время церемонии приведения к присяге нового министра торговли.
Он начал убеждать всех в том, что страна-агрессорка Россия, мол, заинтересована в подписании соглашения.
Кроме того, Дональд Трамп добавил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой начнутся 25 февраля в Саудовской Аравии.
На этом фоне глава Белого дома раскритиковал слухи о его якобы планах посетить Москву 9 мая на празднование так называемого "Дня Победы".
Более того, Дональд Трамп официально подтвердил, что соглашение с Украиной относительно полезных ископаемых близко к завершению, поэтому вскоре его якобы должны подписать.
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