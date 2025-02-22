США угрожают отключить Украину от Starlink — какая причина
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Политика
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США угрожают отключить Украину от Starlink — какая причина

Штаты продолжают шантажировать Украину
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Источник:  Reuters

Команда президента США Дональд Трампа ищет новые рычаги влияния на Украину, чтобы вынудить ее подписать соглашение о надрах. Среди вариантов – отключение всей страны от спутниковой интернет-системы Starlink компании Илона Маска.

Главные тезисы

  • Команда президента США пытается использовать отключение от Starlink как новый рычаг влияния на Украину.
  • Украина все чаще сталкивается с шантажом со стороны Белого дома.

Штаты продолжают шантажировать Украину

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, американские переговорщики усиливают давление на команду Владимира Зеленского, требуя доступа к украинским полезным ископаемым.

В Белом доме считают, что угроза отключить страну от Starlink — заставит Киев согласиться на их условия.

Продолжение доступа Украины к Starlink, принадлежащему SpaceX, было поднято на переговорах между американскими и украинскими официальными лицами после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

Более того, оказалось, что эти угрозы снова были озвучены украинскому лидеру во время встречи со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Последний дал понять Зеленскому, что Украина столкнется с неизбежным отключением услуги, если не подпишет соглашение о полезных ископаемых.

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