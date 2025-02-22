США угрожают отключить Украину от Starlink — какая причина

Команда президента США Дональд Трампа ищет новые рычаги влияния на Украину, чтобы вынудить ее подписать соглашение о надрах. Среди вариантов – отключение всей страны от спутниковой интернет-системы Starlink компании Илона Маска.
Главные тезисы
- Команда президента США пытается использовать отключение от Starlink как новый рычаг влияния на Украину.
- Украина все чаще сталкивается с шантажом со стороны Белого дома.
Штаты продолжают шантажировать Украину
Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, американские переговорщики усиливают давление на команду Владимира Зеленского, требуя доступа к украинским полезным ископаемым.
В Белом доме считают, что угроза отключить страну от Starlink — заставит Киев согласиться на их условия.
Более того, оказалось, что эти угрозы снова были озвучены украинскому лидеру во время встречи со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.
Последний дал понять Зеленскому, что Украина столкнется с неизбежным отключением услуги, если не подпишет соглашение о полезных ископаемых.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-