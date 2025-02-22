США погрожують відключити Україну від Starlink — яка причина
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США погрожують відключити Україну від Starlink — яка причина

Starlink
Джерело:  Reuters

Команда президента США Дональд Трампа шукає нові важелі впливу на Україну, щоб змусити її підписати угоду про надра. Серед варіантів — відключення усієї країни від супутникової інтернет-системи Starlink компанії Ілона Маска.

Головні тези:

  • Команда президента США намагається використати відключення від Starlink як новий важіль впливу на Україну.
  • Україна дедалі частіше стикається з шантажем з боку Білого дому.

Штати продовжують шантажувати Україну

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, американські переговірники посилюють тиск на команду Володимира Зеленського, вимагаючи доступу до українських корисних копалин.

У Білому домі вважають, що погроза відключити країну від Starlink — змусить Київ погодитися на їхні умови.

Продовження доступу України до Starlink, що належить SpaceX, було піднято на переговорах між американськими та українськими офіційними особами після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.

Ба більше, виявилося, що ці погрози знову були озвучені українському лідеру під час зустрічі з спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом.

Останній дав зрозуміти Зеленському, що Україна зіткнеться з неминучим відключенням послуги, якщо не підпише угоду щодо корисних копалин.

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