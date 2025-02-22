США погрожують відключити Україну від Starlink — яка причина

Команда президента США Дональд Трампа шукає нові важелі впливу на Україну, щоб змусити її підписати угоду про надра. Серед варіантів — відключення усієї країни від супутникової інтернет-системи Starlink компанії Ілона Маска.
Головні тези:
- Команда президента США намагається використати відключення від Starlink як новий важіль впливу на Україну.
- Україна дедалі частіше стикається з шантажем з боку Білого дому.
Штати продовжують шантажувати Україну
Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, американські переговірники посилюють тиск на команду Володимира Зеленського, вимагаючи доступу до українських корисних копалин.
У Білому домі вважають, що погроза відключити країну від Starlink — змусить Київ погодитися на їхні умови.
Ба більше, виявилося, що ці погрози знову були озвучені українському лідеру під час зустрічі з спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом.
Останній дав зрозуміти Зеленському, що Україна зіткнеться з неминучим відключенням послуги, якщо не підпише угоду щодо корисних копалин.
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