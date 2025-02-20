Як Україні вижити на тлі зруйнованого Трампом світового порядку — думка аналітика

Старому світовому порядку, заснованому на правилах, домовленостях і цінностях, прийшов кінець з приходом до влади Дональда Трампа. Які кроки може зробити Україна, щоб “втриматися на плаву” у цій ситуації, аналізує український футуролог, підприємець і громадський діяч Валерій Пекар.

Новий світ без порядку: як Україні вижити без допомоги США

В якийсь момент розвиткові країни (передусім Китай) стали наздоганяти розвинені, і найпотужніша розвинена країна, США, вирішила, що час перейти від охорони старого порядку до його руйнування. Саме тому американський народ обрав Трампа, який став виразником цієї ідеї, вважає Пекар.

В цьому “новому світі без порядку” США не будуть захищати своїх європейських чи азійських союзників. В цьому світі тепер немає союзів і союзників, немає взаємних зобов’язань, а старі договори можуть бути переглянуті в односторонньому порядку. Є лише великі сильні країни, які беруть те, що їм хочеться, і маленькі слабкі, які стають жертвами такої політики. Принаймні так бачить світ нова американська адміністрація. Вони не ізоляціоністи — вони експансіоністи, і нас не повинні дивувати тепер вимоги щодо Гренландії, Канади чи Панами. Валерій Пекар Футуролог

Нинішня американська адміністрація складається з America First та техноолігархів (було би правильніше назвати їх технофашистами). America First мріє зруйнувати світовий порядок, але посилити американську державу, щоб Америка домінувала над світом. Техноолігархи мріють зруйнувати світовий порядок, включно з американською державою, щоб над світом домінували їхні технокорпорації, зазначає Пекар.

Нова Америка не хоче бути глобальним поліцейським і слідкувати за порядком у світі. Вона не захищатиме демократію, не поширюватиме освіту, не розвиватиме інституції тощо — їй від вас потрібні лише ваші активи (раніше так робив лише Китай). Поширити

Тому безпековий контракт з Європою, “Pax Americana”, завершився. Європа як центр сили невигідна Америці: тепер це не союзник (бо союзників нема). І тут цілі Америки збігаються з цілями Росії та Китаю: роз’єднати Європу з Америкою, розбити Європейський Союз та мати Європу слабкою, каже футуролог.

Америка бачить Китай своїм найбільшим супротивником. І тут ми маємо те, що я називаю найбільшою геополітичною помилкою ХХІ сторіччя: віру американців у можливість відірвати Росію від Китаю та розвернути її в протилежний бік — проти Китаю. На нашу думку, це зробити неможливо. В такій ситуації головним побоюванням американської адміністрації є крах російського режиму. Треба не допустити цього за будь-яку ціну. Тож настав момент, коли замість підтримки України проти Росії Америка почне підтримувати Росію проти України.

Пекар вважає, що Трамп вивів Росію з міжнародної ізоляції, представив її потужною країною замість агресора, яка має право на своє місце за столом великих держав. Не виключено, що незабаром будуть зніматися санкції.

Як вижити Україні під час зміни світового порядку: