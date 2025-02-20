Як Україні вижити на тлі зруйнованого Трампом світового порядку — думка аналітика

Старому світовому порядку, заснованому на правилах, домовленостях і цінностях, прийшов кінець з приходом до влади Дональда Трампа. Які кроки може зробити Україна, щоб “втриматися на плаву” у цій ситуації, аналізує український футуролог, підприємець і громадський діяч Валерій Пекар.
Головні тези:
- Україні слід шукати спільну мову та підтримку у Європі, оскільки підтримка від США може бути надто обмеженою.
- Зміна світового порядку вимагає пошуку нових стратегій та союзників, зокрема за межами США та Євросоюзу.
- Україні необхідно підвищити готовність до можливих загроз та конфліктів, удосконалювати управління та економічні показники.
Новий світ без порядку: як Україні вижити без допомоги США
В якийсь момент розвиткові країни (передусім Китай) стали наздоганяти розвинені, і найпотужніша розвинена країна, США, вирішила, що час перейти від охорони старого порядку до його руйнування. Саме тому американський народ обрав Трампа, який став виразником цієї ідеї, вважає Пекар.
Нинішня американська адміністрація складається з America First та техноолігархів (було би правильніше назвати їх технофашистами). America First мріє зруйнувати світовий порядок, але посилити американську державу, щоб Америка домінувала над світом. Техноолігархи мріють зруйнувати світовий порядок, включно з американською державою, щоб над світом домінували їхні технокорпорації, зазначає Пекар.
Тому безпековий контракт з Європою, “Pax Americana”, завершився. Європа як центр сили невигідна Америці: тепер це не союзник (бо союзників нема). І тут цілі Америки збігаються з цілями Росії та Китаю: роз’єднати Європу з Америкою, розбити Європейський Союз та мати Європу слабкою, каже футуролог.
Америка бачить Китай своїм найбільшим супротивником. І тут ми маємо те, що я називаю найбільшою геополітичною помилкою ХХІ сторіччя: віру американців у можливість відірвати Росію від Китаю та розвернути її в протилежний бік — проти Китаю. На нашу думку, це зробити неможливо. В такій ситуації головним побоюванням американської адміністрації є крах російського режиму. Треба не допустити цього за будь-яку ціну. Тож настав момент, коли замість підтримки України проти Росії Америка почне підтримувати Росію проти України.
Пекар вважає, що Трамп вивів Росію з міжнародної ізоляції, представив її потужною країною замість агресора, яка має право на своє місце за столом великих держав. Не виключено, що незабаром будуть зніматися санкції.
Як вижити Україні під час зміни світового порядку:
Підтримки для України більше не буде, тож треба припинити думати, що ми можемо якось “продати” себе новій американській адміністрації. Ми для неї прикра перешкода в реалізації їхніх планів. Нам нема чого їм запропонувати.
Час зрозуміти, що основний наш союзник — Європа. Я про це писав ще кілька місяців тому. Україна потрібна Європі як щит. Ми маємо найбільшу армію на континенті. Європа потрібна Україні як тил. Як джерело фінансової допомоги, озброєнь, технологій, інвестицій, політичної та моральної підтримки. Ми приречені бути разом. Не виключено, що внаслідок американських та російських атак на європейську єдність Європейський Союз припинить існування. Але водночас така потенційна поразка зможе надати поштовх для формування нового союзу — безпекового, а не економічного. В цьому союзі Україна гратиме важливу роль, бо без нас він неможливий.
Варто шукати союзників за межами США й Євросоюзу, і тут варто згадати передусім Туреччину. Ті, хто дивиться на світ дитячим поглядом, зараховують до наших ворогів всіх, хто не підписав наші документи, не висловився достатньо однозначно, колись щось робив на свою користь таке, що нам не подобалося. Але так можна опинитися у світі, де всі навколо вважаються ворогами. Світ крутиться не навколо України, кожна країна дбає передусім про себе. А нам треба дбати передусім про себе та шукати союзників у цій справі.
Українцям треба зрозуміти, що ми маємо кризу, яка загрожує втратою державності та життя багатьом із нас. Політичним елітам треба негайно припинити політичні чвари й переслідування, недолугі рішення й кабінетне управління, а також підготовку до виборів (яких не буде, якщо ми не виживемо).
Займати суб’єктну позицію. Україна не погодиться на жодні умови, які не забезпечують країні та її громадянам виживання. Ми не зобов’язані бути жертвою. На словесні атаки не ображатися й не реагувати, а висловлювати холодно й по-дорослому свої інтереси й свою позицію.
Покращити управління у Збройних силах та в тилу, в економіці, ВПК, енергетиці та інших сферах стає питанням виживання.
Кожний громадянин України повинен усвідомити масштаб проблеми й неможливість сховатися від неї. Або ти в ЗСУ, або для ЗСУ. Долучатися до перемоги або службою, або власними грошима і волонтерством.
Навести лад у своїй голові й тримати її холодною, не вестися на російську пропаганду, не поширювати її. Якщо не можеш працювати на перемогу — хоча б не працюй на поразку. Рівень інформаційних атак найближчим часом виросте в рази.
Допомагати тим, кому складніше. Підтримувати одне одного. Ми мережеве суспільство вільних людей, і це запорука нашої стійкості.
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