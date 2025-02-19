"Диктатор без виборів". Трамп накинувся зі звинуваченнями на Зеленського

Президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів" та заявив, що Зеленський переконав Байдена "витратити на війну 350 млрд дол".

Трамп накинувся зі звинуваченнями на Зеленського

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, Зеленський "відмовляється від виборів" та "займає дуже низькі позиції в українських опитуваннях".

Диктатор без виборів, Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, те, що всі визнають, можуть зробити лише Трамп і адміністрація Трампа. Дональд Трамп Президент США

Трамп також звинуватив Зеленського у "бажанні продовжити грошовий потік".

Він також написав, що "любить Україну", але "Зеленський зробив жахливу роботу". За його словами "країна розтрощена" а "мільйони загинули". Поширити

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Feb 19, 2025, 10:47 AM ET )



Think of it, a modestly successful comedian, Volodymyr Zelenskyy, talked the United States of America into spending $350 Billion Dollars, to go into a War that couldn’t be won, that never… pic.twitter.com/MIHpjNZWqe — Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) February 19, 2025

Нагадаємо, що 2 січня Зеленський заявляв, що Конституція та закони України не дозволяють проведення президентських і парламентських виборів під час воєнного стану. Водночас він припускав, що у разі закінчення "гарячої фази війни" парламент скасує воєнний стан в країні та призначить дату виборів.