"Диктатор без виборів". Трамп накинувся зі звинуваченнями на Зеленського

Президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів" та заявив, що Зеленський переконав Байдена "витратити на війну 350 млрд дол".
Головні тези:
- Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського у диктаторстві без проведення виборів.
- Трамп заявив, що Зеленський переконав Байдена витратити 350 млрд дол на війну проти Росії.
Трамп накинувся зі звинуваченнями на Зеленського
Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, Зеленський "відмовляється від виборів" та "займає дуже низькі позиції в українських опитуваннях".
Трамп також звинуватив Зеленського у "бажанні продовжити грошовий потік".
( @realDonaldTrump - Truth Social Post )— Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) February 19, 2025
( Donald J. Trump - Feb 19, 2025, 10:47 AM ET )
Think of it, a modestly successful comedian, Volodymyr Zelenskyy, talked the United States of America into spending $350 Billion Dollars, to go into a War that couldn’t be won, that never… pic.twitter.com/MIHpjNZWqe
Нагадаємо, що 2 січня Зеленський заявляв, що Конституція та закони України не дозволяють проведення президентських і парламентських виборів під час воєнного стану. Водночас він припускав, що у разі закінчення "гарячої фази війни" парламент скасує воєнний стан в країні та призначить дату виборів.
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