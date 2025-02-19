"Диктатор без виборів". Трамп накинувся зі звинуваченнями на Зеленського
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"Диктатор без виборів". Трамп накинувся зі звинуваченнями на Зеленського

Трамп
Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів" та заявив, що Зеленський переконав Байдена "витратити на війну 350 млрд дол".

Головні тези:

  • Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського у диктаторстві без проведення виборів.
  • Трамп заявив, що Зеленський переконав Байдена витратити 350 млрд дол на війну проти Росії.

Трамп накинувся зі звинуваченнями на Зеленського

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, Зеленський "відмовляється від виборів" та "займає дуже низькі позиції в українських опитуваннях".

Диктатор без виборів, Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, те, що всі визнають, можуть зробити лише Трамп і адміністрація Трампа.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп також звинуватив Зеленського у "бажанні продовжити грошовий потік".

Він також написав, що "любить Україну", але "Зеленський зробив жахливу роботу". За його словами "країна розтрощена" а "мільйони загинули".

Нагадаємо, що 2 січня Зеленський заявляв, що Конституція та закони України не дозволяють проведення президентських і парламентських виборів під час воєнного стану. Водночас він припускав, що у разі закінчення "гарячої фази війни" парламент скасує воєнний стан в країні та призначить дату виборів.

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