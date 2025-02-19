"Диктатор без выборов". Трамп набросился с обвинениями на Зеленского
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"Диктатор без выборов". Трамп набросился с обвинениями на Зеленского

Трамп
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Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что Зеленский убедил Байдена "потратить на войну 350 млрд долл".

Главные тезисы

  • Дональд Трамп назвал президента Украины диктатором без выборов и обвинил в плохой работе, отказе от выборов и желании продлить денежный поток.
  • Трамп заявил, что Зеленский убедил Байдена потратить 350 млрд долл на войну против России.

Трамп набросился с обвинениями на Зеленского

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Зеленский "отказывается от выборов" и "занимает очень низкие позиции в украинских опросах".

Диктатор без выборов Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны. Между тем, мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, то, что все признают, могут сделать только Трамп и администрация Трампа.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп также обвинил Зеленского в "желании продлить денежный поток".

Он также написал, что "любит Украину", но "Зеленский совершил ужасную работу". По его словам, "страна разбита", а "миллионы погибли".

Напомним, что 2 января Зеленский заявлял, что Конституция и законы Украины не разрешают проведение президентских и парламентских выборов во время военного положения. В то же время, он предполагал, что в случае окончания "горячей фазы войны" парламент отменит военное положение в стране и назначит дату выборов.

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