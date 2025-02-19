"Диктатор без выборов". Трамп набросился с обвинениями на Зеленского

Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что Зеленский убедил Байдена "потратить на войну 350 млрд долл".

Трамп набросился с обвинениями на Зеленского

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Зеленский "отказывается от выборов" и "занимает очень низкие позиции в украинских опросах".

Диктатор без выборов Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны. Между тем, мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, то, что все признают, могут сделать только Трамп и администрация Трампа. Дональд Трамп Президент США

Трамп также обвинил Зеленского в "желании продлить денежный поток".

Он также написал, что "любит Украину", но "Зеленский совершил ужасную работу". По его словам, "страна разбита", а "миллионы погибли". Поделиться

( @realDonaldTrump — Truth Social Post )

( Donald J. Trump — Feb 19, 2025, 10:47 AM ET )



Think of it, a modestly successful comedian, Volodymyr Zelenskyy, talked the United States of America into spending $350 Billion Dollars, to go into a War that couldn’t be won, that never… pic.twitter.com/MIHpjNZWqe — Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) February 19, 2025

Напомним, что 2 января Зеленский заявлял, что Конституция и законы Украины не разрешают проведение президентских и парламентских выборов во время военного положения. В то же время, он предполагал, что в случае окончания "горячей фазы войны" парламент отменит военное положение в стране и назначит дату выборов.