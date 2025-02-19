В Сенате бросили вызов Трампу и призвали казнить Путина

Два сенатора от Республиканской партии — Роджер Викер от Миссисипи и Джон Кеннеди от Луизианы — публично и жестко раскритиковали политику президента США Дональда Трампа в отношении России и диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Сенаторы возмущены отношениями американского лидера с диктатором и переговорами по Украине.
- Американские политики призывают к смертной казни Путина из-за нарушений им международного права.
В Сенате возмущены действиями и заявлениями Трампа
По словам журналистов, у них создалось впечатление, что упомянутые сенаторы разорвали отношения с американским лидером из-за переговоров касательно прекращении войны РФ против Украины.
Свое возмущение по этому поводу решил не скрывать Роджер Викер.
Он считает, что российский диктатор заслуживает казни после того, скольких невинных людей в Украине он убил.
Глава комитета по Вооруженным силам "разошелся во взглядах" с президентом США Дональдом Трампом в вопросе переговоров со страной-агрессоркой.
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