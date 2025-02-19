В Сенате бросили вызов Трампу и призвали казнить Путина
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Политика
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В Сенате бросили вызов Трампу и призвали казнить Путина

Путин
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Источник:  CNN

Два сенатора от Республиканской партии — Роджер Викер от Миссисипи и Джон Кеннеди от Луизианы — публично и жестко раскритиковали политику президента США Дональда Трампа в отношении России и диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Сенаторы возмущены отношениями американского лидера с диктатором и переговорами по Украине.
  • Американские политики призывают к смертной казни Путина из-за нарушений им международного права.

В Сенате возмущены действиями и заявлениями Трампа

По словам журналистов, у них создалось впечатление, что упомянутые сенаторы разорвали отношения с американским лидером из-за переговоров касательно прекращении войны РФ против Украины.

Свое возмущение по этому поводу решил не скрывать Роджер Викер.

Он считает, что российский диктатор заслуживает казни после того, скольких невинных людей в Украине он убил.

Трамп считает, что Путин хочет мира. Что же, я читал брошюру в школе под названием "Можно ли доверять россиянам"... Думаю, россиянам можно доверять только в том, что они будут действовать в свою пользу. Но Путин нарушил все принципы международного права, подчеркнул американский сенатор.

Глава комитета по Вооруженным силам "разошелся во взглядах" с президентом США Дональдом Трампом в вопросе переговоров со страной-агрессоркой.

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