У Сенаті кинули виклик Трампу та закликали стратити Путіна

Двоє сенаторів від Республіканської партії — Роджер Вікер від Міссісіпі та Джон Кеннеді від Луїзіани — публічно та жорстко розкритикували політику президента США Дональда Трампа щодо Росії та диктатора Володимира Путіна.

У Сенаті обурені діями та заявами Трампа

За словами журналістів, у них склалося враження, що згадані сенатори розірвали відносини з американським лідером через переговори щодо мирної угоди про припинення війни РФ проти України.

Своє обурення з цього приводу вирішив не приховувати Роджер Вікер.

Він вважає, що російський диктатор заслуговує на страту після того, скількох невинних людей в Україні він убив.

Трамп вважає, що Путін хоче миру. Що ж, я читав брошуру в школі під назвою "Чи можна довіряти росіянам"... Думаю, росіянам можна довіряти тільки в тому, що вони діятимуть на свою користь. Але Путін порушив усі принципи міжнародного права, — наголосив американський сенатор. Поширити

Очільник комітету з питань Збройних сил "розійшовся в поглядах" із президентом США Дональдом Трампом, щодо переговорів з країною-агресоркою.