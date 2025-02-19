У Сенаті кинули виклик Трампу та закликали стратити Путіна
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Політика
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У Сенаті кинули виклик Трампу та закликали стратити Путіна

Путін
Джерело:  CNN

Двоє сенаторів від Республіканської партії — Роджер Вікер від Міссісіпі та Джон Кеннеді від Луїзіани — публічно та жорстко розкритикували політику президента США Дональда Трампа щодо Росії та диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Сенатори обурені відносинами американського лідера з диктатором та переговорами щодо України.
  • Американські політики закликають до страти Путіна через порушення міжнародного права..

У Сенаті обурені діями та заявами Трампа

За словами журналістів, у них склалося враження, що згадані сенатори розірвали відносини з американським лідером через переговори щодо мирної угоди про припинення війни РФ проти України.

Своє обурення з цього приводу вирішив не приховувати Роджер Вікер.

Він вважає, що російський диктатор заслуговує на страту після того, скількох невинних людей в Україні він убив.

Трамп вважає, що Путін хоче миру. Що ж, я читав брошуру в школі під назвою "Чи можна довіряти росіянам"... Думаю, росіянам можна довіряти тільки в тому, що вони діятимуть на свою користь. Але Путін порушив усі принципи міжнародного права, — наголосив американський сенатор.

Очільник комітету з питань Збройних сил "розійшовся в поглядах" із президентом США Дональдом Трампом, щодо переговорів з країною-агресоркою.

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