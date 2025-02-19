У Сенаті кинули виклик Трампу та закликали стратити Путіна

Двоє сенаторів від Республіканської партії — Роджер Вікер від Міссісіпі та Джон Кеннеді від Луїзіани — публічно та жорстко розкритикували політику президента США Дональда Трампа щодо Росії та диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Сенатори обурені відносинами американського лідера з диктатором та переговорами щодо України.
- Американські політики закликають до страти Путіна через порушення міжнародного права..
У Сенаті обурені діями та заявами Трампа
За словами журналістів, у них склалося враження, що згадані сенатори розірвали відносини з американським лідером через переговори щодо мирної угоди про припинення війни РФ проти України.
Своє обурення з цього приводу вирішив не приховувати Роджер Вікер.
Він вважає, що російський диктатор заслуговує на страту після того, скількох невинних людей в Україні він убив.
Очільник комітету з питань Збройних сил "розійшовся в поглядах" із президентом США Дональдом Трампом, щодо переговорів з країною-агресоркою.
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