НАТО оновив втрати Росії у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

НАТО оновив втрати Росії у війні проти України

армія РФ
Джерело:  Politico

Керівництво Альянсу звертає увагу на різкий ріст серед російських окупаційних військ в Україні. Так, протягом 2024 року країна-агресорка втратила понад 530 тисяч своїх вояк вбитими та пораненими.

Головні тези:

  • Втрати РФ продовжують зростати. Йдеться про 837 тисяч вбитими та пораненими за три роки повномасштабного вторгнення.
  • Україна досягла певних успіхів у відбитті атак ворога.

Армія РФ продовжує втрачати дедалі більше солдатів та техніки

Згідно з даними НАТО, протягом трьох років повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати країни-агресорки сягнули 837 тисяч вбитими та пораненими.

В Альянсі наголошують, що минулого місяця Росія випустила по Україні 10 900 боєприпасів, переважна більшість з яких були ударними дронами "Шахед".

Однак Україна домоглася певних успіхів під час атак на РФ у відповідь. Зокрема, удари по об’єктах російської нафтогазової інфраструктури призвели до того, що поставки на російські нафтопереробні заводи знизилися приблизно на 2,5 відсотка порівняно з минулим роком.

Окрім того, в Альянсі розкрили дані щодо присутності солдатів КНДР на території Курської області.

На цій ділянці фронту знаходяться 11 тисяч військових КНДР, але "відносно невелика частина" північнокорейців фактично бере участь у боях, решта перебувають за лінією фронту.

Що важливо розуміти, північнокорейським військам набагато важче адаптуватися до атак безпілотників, ніж російським загарбникам.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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