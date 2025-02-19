НАТО оновив втрати Росії у війні проти України

Керівництво Альянсу звертає увагу на різкий ріст серед російських окупаційних військ в Україні. Так, протягом 2024 року країна-агресорка втратила понад 530 тисяч своїх вояк вбитими та пораненими.
Головні тези:
- Втрати РФ продовжують зростати. Йдеться про 837 тисяч вбитими та пораненими за три роки повномасштабного вторгнення.
- Україна досягла певних успіхів у відбитті атак ворога.
Армія РФ продовжує втрачати дедалі більше солдатів та техніки
Згідно з даними НАТО, протягом трьох років повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати країни-агресорки сягнули 837 тисяч вбитими та пораненими.
В Альянсі наголошують, що минулого місяця Росія випустила по Україні 10 900 боєприпасів, переважна більшість з яких були ударними дронами "Шахед".
Окрім того, в Альянсі розкрили дані щодо присутності солдатів КНДР на території Курської області.
Що важливо розуміти, північнокорейським військам набагато важче адаптуватися до атак безпілотників, ніж російським загарбникам.
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