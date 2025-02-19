НАТО обновила потери России в войне против Украины

Руководство НАТО обращает внимание на резкий рост среди российских оккупационных войск в Украине. Так, в течение 2024 года страна-агрессорка потеряла более 530 тысяч своих солдат убитыми и ранеными.
Главные тезисы
- Потери РФ продолжают расти. Речь идет о 837 тысячах убитыми и ранеными за три года полномасштабного вторжения.
- Украина добилась определенных успехов в отражении атак врага.
Армия РФ продолжает терять все больше солдат и техники
Согласно данным НАТО, за три года полномасштабного вторжения России в Украину потери страны-агрессорки достигли 837 тысяч убитыми и ранеными.
В Альянсе подчеркивают, что в прошлом месяце Россия выпустила по Украине 10 900 боеприпасов, большинство из которых были ударными дронами "Шахед".
Кроме того, в Альянсе раскрыли данные о присутствии солдат КНДР на территории Курской области.
Что важно понимать, северокорейским войскам гораздо труднее адаптироваться к атакам беспилотников, чем к российским захватчикам.
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