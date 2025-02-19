НАТО обновила потери России в войне против Украины

Руководство НАТО обращает внимание на резкий рост среди российских оккупационных войск в Украине. Так, в течение 2024 года страна-агрессорка потеряла более 530 тысяч своих солдат убитыми и ранеными.

Армия РФ продолжает терять все больше солдат и техники

Согласно данным НАТО, за три года полномасштабного вторжения России в Украину потери страны-агрессорки достигли 837 тысяч убитыми и ранеными.

В Альянсе подчеркивают, что в прошлом месяце Россия выпустила по Украине 10 900 боеприпасов, большинство из которых были ударными дронами "Шахед".

Однако Украина добилась определенных успехов во время ответных атак на РФ. В частности, удары по объектам российской нефтегазовой инфраструктуры привели к тому, что поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы снизились примерно на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом. Поделиться

Кроме того, в Альянсе раскрыли данные о присутствии солдат КНДР на территории Курской области.

На этом участке фронта находятся 11 тысяч военных КНДР, но "относительно небольшая часть" северокорейцев фактически участвует в боях, остальные находятся по линии фронта. Поделиться

Что важно понимать, северокорейским войскам гораздо труднее адаптироваться к атакам беспилотников, чем к российским захватчикам.