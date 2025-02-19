НАТО обновила потери России в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

НАТО обновила потери России в войне против Украины

Армия РФ продолжает терять все больше солдат и техники
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Источник:  Politico

Руководство НАТО обращает внимание на резкий рост среди российских оккупационных войск в Украине. Так, в течение 2024 года страна-агрессорка потеряла более 530 тысяч своих солдат убитыми и ранеными.

Главные тезисы

  • Потери РФ продолжают расти. Речь идет о 837 тысячах убитыми и ранеными за три года полномасштабного вторжения.
  • Украина добилась определенных успехов в отражении атак врага.

Армия РФ продолжает терять все больше солдат и техники

Согласно данным НАТО, за три года полномасштабного вторжения России в Украину потери страны-агрессорки достигли 837 тысяч убитыми и ранеными.

В Альянсе подчеркивают, что в прошлом месяце Россия выпустила по Украине 10 900 боеприпасов, большинство из которых были ударными дронами "Шахед".

Однако Украина добилась определенных успехов во время ответных атак на РФ. В частности, удары по объектам российской нефтегазовой инфраструктуры привели к тому, что поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы снизились примерно на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в Альянсе раскрыли данные о присутствии солдат КНДР на территории Курской области.

На этом участке фронта находятся 11 тысяч военных КНДР, но "относительно небольшая часть" северокорейцев фактически участвует в боях, остальные находятся по линии фронта.

Что важно понимать, северокорейским войскам гораздо труднее адаптироваться к атакам беспилотников, чем к российским захватчикам.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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