Трамп звинуватив Україну у зриві угоди щодо рідкісноземельних металів
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Трамп звинуватив Україну у зриві угоди щодо рідкісноземельних металів

Трамп
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Джерело:  CNN

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається відновити угоду щодо рідкісноземельних мінералів, інакше президент України Володимир Зеленський не буде "надто задоволений". Також американський лідер був обурений тим, як в Україні нібито прийняли міністра фінансів Сполучених Штатів.

Головні тези:

  • Трамп заявив про намір відновити угоду щодо рідкісноземельних металів з Україною.
  • Президент США розчарований відмовою України підписати угоду після зустрічі з міністром фінансів США.
  • Зеленський стверджує, що угода не містила гарантій безпеки для України.

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Я думаю, що я відновлю цю угоду. Так, я думаю, що я збираюся відновити цю угоду, ви знаєте, ми побачимо, що станеться, але я збираюся відновити її, інакше він (Зеленський — ред.) буде не надто щасливий.

Крім того, він обурився з приводу того, що з міністром фінансів США Скоттом Бессентом нібито поводилися "досить грубо" під час нещодавнього візиту до Києва, де Україна відхилила угоду щодо рідкісноземельних мінералів.

Скотт Бессент дійсно поїхав туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому "ні", а Зеленський спав і не міг зустрітися з ним. Він поїхав туди, щоб підписати документ, і повернувся з порожніми руками. Вони не підписали документ.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Однак зазначимо, що Зеленський зустрічався з Бессентом і є навіть фото з їх зустрічі.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначив, що в угоді про рідкісноземельні метали не було вказано про гарантії безпеки для України. Він додав, що на зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Мюнхені вони домовилися, що в угоді повинні бути прописані гарантії.

Зазначимо, що США запропонували Україні угоду, в рамках якої зможуть отримати доступ до стратегічних матеріалів в Україні, і це нібито буде платою за допомогу. Документ в Україні представив міністр фінансів США, але українська сторона відмовилася його підписувати.

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