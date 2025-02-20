Трамп звинуватив Україну у зриві угоди щодо рідкісноземельних металів

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається відновити угоду щодо рідкісноземельних мінералів, інакше президент України Володимир Зеленський не буде "надто задоволений". Також американський лідер був обурений тим, як в Україні нібито прийняли міністра фінансів Сполучених Штатів.

Трамп пообіцяв все-таки підписати з Україною угоду щодо рідкісноземельних металів

Я думаю, що я відновлю цю угоду. Так, я думаю, що я збираюся відновити цю угоду, ви знаєте, ми побачимо, що станеться, але я збираюся відновити її, інакше він (Зеленський — ред.) буде не надто щасливий.

Крім того, він обурився з приводу того, що з міністром фінансів США Скоттом Бессентом нібито поводилися "досить грубо" під час нещодавнього візиту до Києва, де Україна відхилила угоду щодо рідкісноземельних мінералів.

Скотт Бессент дійсно поїхав туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому "ні", а Зеленський спав і не міг зустрітися з ним. Він поїхав туди, щоб підписати документ, і повернувся з порожніми руками. Вони не підписали документ. Дональд Трамп Президент США

Однак зазначимо, що Зеленський зустрічався з Бессентом і є навіть фото з їх зустрічі.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначив, що в угоді про рідкісноземельні метали не було вказано про гарантії безпеки для України. Він додав, що на зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Мюнхені вони домовилися, що в угоді повинні бути прописані гарантії. Поширити

Зазначимо, що США запропонували Україні угоду, в рамках якої зможуть отримати доступ до стратегічних матеріалів в Україні, і це нібито буде платою за допомогу. Документ в Україні представив міністр фінансів США, але українська сторона відмовилася його підписувати.