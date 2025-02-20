Трамп звинуватив Україну у зриві угоди щодо рідкісноземельних металів

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається відновити угоду щодо рідкісноземельних мінералів, інакше президент України Володимир Зеленський не буде "надто задоволений". Також американський лідер був обурений тим, як в Україні нібито прийняли міністра фінансів Сполучених Штатів.
Головні тези:
- Трамп заявив про намір відновити угоду щодо рідкісноземельних металів з Україною.
- Президент США розчарований відмовою України підписати угоду після зустрічі з міністром фінансів США.
- Зеленський стверджує, що угода не містила гарантій безпеки для України.
Трамп пообіцяв все-таки підписати з Україною угоду щодо рідкісноземельних металів
Я думаю, що я відновлю цю угоду. Так, я думаю, що я збираюся відновити цю угоду, ви знаєте, ми побачимо, що станеться, але я збираюся відновити її, інакше він (Зеленський — ред.) буде не надто щасливий.
Крім того, він обурився з приводу того, що з міністром фінансів США Скоттом Бессентом нібито поводилися "досить грубо" під час нещодавнього візиту до Києва, де Україна відхилила угоду щодо рідкісноземельних мінералів.
Однак зазначимо, що Зеленський зустрічався з Бессентом і є навіть фото з їх зустрічі.
Зазначимо, що США запропонували Україні угоду, в рамках якої зможуть отримати доступ до стратегічних матеріалів в Україні, і це нібито буде платою за допомогу. Документ в Україні представив міністр фінансів США, але українська сторона відмовилася його підписувати.
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