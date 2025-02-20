Трамп обвинил Украину в срыве соглашения по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается возобновить соглашение по редкоземельным минералам, иначе президент Украины Владимир Зеленский не будет "слишком доволен". Также американский лидер был возмущен тем, как в Украине приняли министра финансов Соединенных Штатов.

Трамп пообещал все-таки подписать с Украиной соглашение о редкоземельных металлах

Я думаю, что я возобновлю это соглашение. Да, я думаю, что я собираюсь возобновить это соглашение, вы знаете, мы увидим, что произойдет, но я собираюсь восстановить его, иначе он (Зеленский — ред.) будет не слишком счастлив.

Кроме того, он возмутился по поводу того, что с министром финансов США Скоттом Бессентом якобы поступали "достаточно грубо" во время недавнего визита в Киев, где Украина отклонила соглашение о редкоземельных минералах.

Скотт Бессент действительно поехал туда, и с ним обращались достаточно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет", а Зеленский спал и не мог встретиться с ним. Он поехал туда, чтобы подписать документ, и вернулся с пустыми руками. Они не подписали документ. Дональд Трамп Президент США

Однако отметим, что Зеленский встречался с Бессентом и даже есть фото с их встречи.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в соглашении о редкоземельных металлах не было указано о гарантиях безопасности для Украины. Он добавил, что на встрече с вице-президентом США Джей Ди Венсом в Мюнхене они договорились, что в соглашении должны быть прописаны гарантии. Поделиться

Отметим, что США предложили Украине соглашение, в рамках которого смогут получить доступ к стратегическим материалам в Украине, и это будет якобы платой за помощь. Документ в Украине представил Министр финансов США, но украинская сторона отказалась его подписывать.