Трамп обвинил Украину в срыве соглашения по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается возобновить соглашение по редкоземельным минералам, иначе президент Украины Владимир Зеленский не будет "слишком доволен". Также американский лидер был возмущен тем, как в Украине приняли министра финансов Соединенных Штатов.
Главные тезисы
- Дональд Трамп заявил о намерении возобновить соглашение по редкоземельным металлам с Украиной.
- Зеленский отметил отсутствие гарантий безопасности для Украины в предложенном соглашении и отказался его подписывать.
- Соглашение предполагало доступ США к стратегическим материалам в Украине как вознаграждение за помощь, что вызвало конфликт между сторонами.
Трамп пообещал все-таки подписать с Украиной соглашение о редкоземельных металлах
Я думаю, что я возобновлю это соглашение. Да, я думаю, что я собираюсь возобновить это соглашение, вы знаете, мы увидим, что произойдет, но я собираюсь восстановить его, иначе он (Зеленский — ред.) будет не слишком счастлив.
Кроме того, он возмутился по поводу того, что с министром финансов США Скоттом Бессентом якобы поступали "достаточно грубо" во время недавнего визита в Киев, где Украина отклонила соглашение о редкоземельных минералах.
Однако отметим, что Зеленский встречался с Бессентом и даже есть фото с их встречи.
Отметим, что США предложили Украине соглашение, в рамках которого смогут получить доступ к стратегическим материалам в Украине, и это будет якобы платой за помощь. Документ в Украине представил Министр финансов США, но украинская сторона отказалась его подписывать.
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