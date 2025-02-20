Трамп обвинил Украину в срыве соглашения по редкоземельным металлам
Категория
Мир
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Трамп обвинил Украину в срыве соглашения по редкоземельным металлам

Трамп
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Источник:  CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается возобновить соглашение по редкоземельным минералам, иначе президент Украины Владимир Зеленский не будет "слишком доволен". Также американский лидер был возмущен тем, как в Украине приняли министра финансов Соединенных Штатов.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп заявил о намерении возобновить соглашение по редкоземельным металлам с Украиной.
  • Зеленский отметил отсутствие гарантий безопасности для Украины в предложенном соглашении и отказался его подписывать.
  • Соглашение предполагало доступ США к стратегическим материалам в Украине как вознаграждение за помощь, что вызвало конфликт между сторонами.

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Я думаю, что я возобновлю это соглашение. Да, я думаю, что я собираюсь возобновить это соглашение, вы знаете, мы увидим, что произойдет, но я собираюсь восстановить его, иначе он (Зеленский — ред.) будет не слишком счастлив.

Кроме того, он возмутился по поводу того, что с министром финансов США Скоттом Бессентом якобы поступали "достаточно грубо" во время недавнего визита в Киев, где Украина отклонила соглашение о редкоземельных минералах.

Скотт Бессент действительно поехал туда, и с ним обращались достаточно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет", а Зеленский спал и не мог встретиться с ним. Он поехал туда, чтобы подписать документ, и вернулся с пустыми руками. Они не подписали документ.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Однако отметим, что Зеленский встречался с Бессентом и даже есть фото с их встречи.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в соглашении о редкоземельных металлах не было указано о гарантиях безопасности для Украины. Он добавил, что на встрече с вице-президентом США Джей Ди Венсом в Мюнхене они договорились, что в соглашении должны быть прописаны гарантии.

Отметим, что США предложили Украине соглашение, в рамках которого смогут получить доступ к стратегическим материалам в Украине, и это будет якобы платой за помощь. Документ в Украине представил Министр финансов США, но украинская сторона отказалась его подписывать.

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