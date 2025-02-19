Вэнс раскритиковал Зеленского на фоне его высказываний о Трампе

Вице-президент США Джей Ди Венс выразил порцию критики в сторону украинского лидера Владимира Зеленского из-за его комментариев в сторону Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил критику в адрес Зеленского за его комментарии о Дональде Трампе, утверждая, что украинский лидер получил плохие советы по взаимодействию с администрацией США.
- Зеленский назвал Трампа жертвой российской дезинформации, что привело к критике со стороны президента США и началу конфликта между странами.
- Вэнс подчеркнул, что политика президента США не зависит от российской дезинформации, а основана на геополитических знаниях и сильной позиции Трампа.
Вэнс начал "поучать" Зеленского
По словам вице-президента США, "идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, обливая его грязью в государственных СМИ, каждый знающий президента скажет вам, что это ужасный способ вести дела с этой администрацией".
Вэнс заявил, что президент Украины получал "плохие советы" относительно того, как взаимодействовать с новой администрацией в США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев составляет 4%.
В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.
После этого Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.
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