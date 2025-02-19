Вэнс раскритиковал Зеленского на фоне его высказываний о Трампе

Вице-президент США Джей Ди Венс выразил порцию критики в сторону украинского лидера Владимира Зеленского из-за его комментариев в сторону Дональда Трампа.

Вэнс начал "поучать" Зеленского

По словам вице-президента США, "идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, обливая его грязью в государственных СМИ, каждый знающий президента скажет вам, что это ужасный способ вести дела с этой администрацией".

Вэнс заявил, что президент Украины получал "плохие советы" относительно того, как взаимодействовать с новой администрацией в США.

Мы, безусловно, любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат, но, по-видимому, считаем, что эта война должна быстро завершиться. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

Это политика президента США. Она не основывается на российской дезинформации. Она основывается на том, что Дональд Трамп, я думаю, знает многое о геополитике и имеет очень сильную позицию, и имеет сильную позицию в течение очень долгого времени, добавил он. Поделиться

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.