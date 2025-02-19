Венс розкритикував Зеленського на тлі його висловлювань про Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив порцію критики у бік українського лідера Володимира Зеленського через його коментарі в бік Дональда Трампа.
Головні тези:
- Джей Ді Венс висловив критику у бік Володимира Зеленського за його коментарі про Дональда Трампа.
- Венс стверджував, що Зеленський дістав погані поради щодо взаємодії з адміністрацією США.
- Зеленський назвав Трампа жертвою російської дезінформації, що зіткнулося з критикою зі сторони президента США.
Венс почав “повчати” Зеленського
За словами віцепрезидента США, "ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, обливаючи його брудом у державних ЗМІ, кожен, хто знає президента, скаже вам, що це жахливий спосіб вести справи з цією адміністрацією".
Венс заявив, що президент України отримував "погані поради" щодо того, як взаємодіяти з новою адміністрацією у США.
Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.
Зокрема український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.
Після цього Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.
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