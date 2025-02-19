Венс розкритикував Зеленського на тлі його висловлювань про Трампа
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Венс розкритикував Зеленського на тлі його висловлювань про Трампа

Венс
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Джерело:  Daily Mail

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив порцію критики у бік українського лідера Володимира Зеленського через його коментарі в бік Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Джей Ді Венс висловив критику у бік Володимира Зеленського за його коментарі про Дональда Трампа.
  • Венс стверджував, що Зеленський дістав погані поради щодо взаємодії з адміністрацією США.
  • Зеленський назвав Трампа жертвою російської дезінформації, що зіткнулося з критикою зі сторони президента США.

Венс почав “повчати” Зеленського

За словами віцепрезидента США, "ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, обливаючи його брудом у державних ЗМІ, кожен, хто знає президента, скаже вам, що це жахливий спосіб вести справи з цією адміністрацією".

Венс заявив, що президент України отримував "погані поради" щодо того, як взаємодіяти з новою адміністрацією у США.

Ми, безумовно, любимо український народ. Ми захоплюємося хоробрістю солдатів, але, очевидно, вважаємо, що ця війна повинна швидко завершитися.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США

Це політика президента Сполучених Штатів. Вона не ґрунтується на російській дезінформації. Вона ґрунтується на тому, що Дональд Трамп, я думаю, знає багато про геополітику і має дуже сильну позицію, і має сильну позицію протягом дуже довгого часу, — додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

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